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Единство тыла и фронта: саратовские общественники помогают бойцам на передовой

Новости
Единство тыла и фронта: саратовские общественники помогают бойцам на передовой


Саратовские общественники на постоянной основе оказывают гуманитарную помощь военнослужащим - участникам специальной военной операции, помогая тем самым приближать Победу. Каждый груз, каждая посылка — это не просто помощь, это живая нить, связывающая тех, кто в окопах, с теми, кто их ждёт. Вот лишь несколько историй из жизни саратовского тыла — историй о том, что значит быть вместе.

Активистки Саратовского регионального отделения Союза женщин России совместно с волонтерами села Большая Екатериновка Аткарского района вложили частичку души в общее дело: изготовлена целая партия специальных ортопедических подушек для военнослужащих. Этот, казалось бы, простой предмет поможет нашим защитникам полноценно восстанавливать силы между боевыми командировками.

Активисты движения «Броня в тылу» Ершовского района собрали и отправили очередную, 47-ю по счету, партию гуманитарной помощи. Бойцам переданы стратегически важные горюче-смазочные материалы, высококачественный электроинструмент, расходники и многое другое, что ежедневно требуется для ремонта техники и укрепления позиций.

Волонтерское движение деревень Шняево и Белая Гора Базарно-Карабулакского района с 2022 года ведёт непрерывную работу по оказанию помощи участникам специальной военной операции. Силами волонтёров было организовано 26 гуманитарных миссий в зону СВО. Участниками движения являются люди разных поколений — от 6 до 84 лет.

Казаки Саратовского городского казачьего общества совместно с казаками городского казачьего общества «Свято-Предтеченское» Республики Мордовия организовали отправку очередного гуманитарного конвоя. Груз адресован казакам легендарного отдельного батальона БАРС-15 «Ермак». В посылках — всё самое необходимое для несения службы и поднятия боевого духа.

Представители Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» приобрели и отправили бойцам мощный электрический генератор — «сердце» полевого быта, который обеспечит энергией связь, зарядку приборов и работу важного оборудования в самых сложных условиях.