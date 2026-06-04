В Областной клинической больнице модернизировали отделение медицинской реабилитации

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Ключевым направлением в этой сфере выступает реабилитация пациентов. За счет средств регионального бюджета был проведен капитальный ремонт профильного отделения Областной клинической больницы, где проходят лечение жители со всей области. Данное решение стало очередным этапом комплексной модернизации учреждения, которая продолжается уже несколько лет.По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в обновленном пространстве значительно расширились возможности для восстановления больных. Полностью переоборудованы кабинеты физиотерапии и лечебной гимнастики. Медицинский арсенал пополнился специальными тренажерами и устройствами для точной оценки состояния вестибулярного аппарата, а также функций опорно-двигательной и нервной систем. Параллельно проведен ремонт всех помещений. Отдельное внимание уделили созданию безбарьерной среды, расширив дверные проемы для максимального удобства пациентов с ограниченными возможностями здоровья.В итоге квалифицированную помощь в обновленном отделении с начала года уже получили 283 пациента. Для каждого человека в рамках индивидуальной программы организованы специальные занятия с нейропсихологом, логопедом, неврологом и другими профильными специалистами.