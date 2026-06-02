Более 5000 участников и 109 лауреатов: юбилейный конкурс «Цифровой ветер» готовит кадры для цифровой экономики

В стенах СГТУ имени Гагарина Ю.А. 28 мая прошла торжественная церемония награждения финалистов Международного конкурса компьютерных работ «Цифровой ветер – 2026». В юбилейный, 25-й, год конкурс собрал 5123 участника в возрасте от 7 до 25 лет.
 
Экспертный совет высоко оценил техническое исполнение и прикладную ценность работ, определив 109 призёров. Отдельного внимания жюри удостоился семилетний Лев Зинченко, ставший самым юным автором проекта и получивший специальную награду, которая наглядно доказала: в IT нет возрастных рамок.
 
Организатором мероприятия неизменно выступает Институт прикладных информационных технологий и коммуникаций СГТУ при поддержке министерства цифрового развития и связи области. За четверть века конкурс превратился в надёжный связующий механизм между образованием и реальным сектором цифровой экономики.
 
«Саратовская область последовательно развивает региональный ИТ-кластер, готовит кадры в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Экономика данных и цифровая трансформация государства», и именно такие мероприятия становятся надёжным мостом между учебной аудиторией и высокотехнологичным сектором. «Цифровой ветер» — это не просто конкурс, а работающий инструмент кадровой политики. За 25 лет он эволюционировал вместе с отраслью: от первых шагов в программировании — к проектам в сфере искусственного интеллекта», - отметил советник министра цифрового развития и связи Саратовской области Кирилл Чернышов.
 
Пресс-служба министерства цифрового развития и связи Саратовской области
Фотографии: СГТУ имени Гагарина Ю.А.