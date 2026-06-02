В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Ровенской районной больнице установлен новый рентген-аппарат

Благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Ровенской районной больнице установлен новый рентген-аппарат.
 
Использовать цифровой рентген можно, чтобы быстро поставить диагноз и отследить прогресс в процессе лечения. Своевременная оценка динамики позволяет быстро скорректировать назначения, избежать побочных эффектов и добиться максимально возможного результата.
 
«Новый цифровой рентген-аппарат даёт высокое качество изображения, позволяет записывать результаты исследований на любой цифровой носитель, передавать их на монитор рабочего компьютера специалиста, а также хранить в электронном архиве и получать копии. Исследование проводится строго по назначению врача, записаться на обследование и получить подробную информацию можно в регистратуре поликлиники», - пояснила главный врач районной больницы Светлана Светова.
 
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
 