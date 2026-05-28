В селе Сухая Елань Балашовского района начинается строительство нового ФАПа

просмотров: 99

Возведение объекта запланировано в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Уже решены ключевые организационные вопросы: участку присвоен официальный адрес, территория выделена, завершается подготовка к заключению контракта на строительство.Открытие нового ФАПа позволит обеспечить жителей села качественной и доступной медицинской помощью рядом с домом. В современном здании будут созданы комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала.Возведение ФАПов обеспечивает развитие качественно новой системы здравоохранения, прежде всего, за счет доступности и близости медицинской помощи жителям. В этом году запланирована установка 43 модульных конструкций в разных районах области.«ФАПы являются модульными конструкциями, это значительно сокращает сроки их возведения. Жители сел и деревень получают новое медучреждение в рекордно короткие сроки.Все ФАПы оснащены необходимой мебелью и оборудованием в соответствии с СанПиН, это более 50 наименований, осуществляется розничная торговля лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».