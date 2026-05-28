28 Мая 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:43 | 28 мая
В правительстве области обсудили подготовку к форуму «Сильные идеи для нового времени» и конкурсу брендов «Знай наших»  
17:00 | 28 мая
Приволжская железная дорога заняла первое место среди магистралей страны по итогам работы в первом квартале 2026 года
17:00 | 28 мая
Приволжская железная дорога заняла первое место среди магистралей страны по итогам работы в первом квартале 2026 года
16:30 | 28 мая
Библиотекари Пушкинки бежали за читателями по проспекту Столыпина
15:30 | 28 мая
В селе Сухая Елань Балашовского района начинается строительство нового ФАПа
14:30 | 28 мая
В регионе заработает программа патриотического воспитания для организаций отдыха детей и их оздоровления  
13:00 | 28 мая
Более 300 тысяч саратовцев уже приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства
12:30 | 28 мая
В Саратове отметили День саратовских юнг Военно-морского флота
11:07 | 28 мая
В Саратове крупного должника отключили от газоснабжения при помощи автовышки
11:00 | 28 мая
Продолжается работа по пресечению нарушений розничной продажи алкоголя
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В селе Сухая Елань Балашовского района начинается строительство нового ФАПа

Новости / Здоровье
В селе Сухая Елань Балашовского района начинается строительство нового ФАПа

 
Возведение объекта запланировано в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Уже решены ключевые организационные вопросы: участку присвоен официальный адрес, территория выделена, завершается подготовка к заключению контракта на строительство.
 
Открытие нового ФАПа позволит обеспечить жителей села качественной и доступной медицинской помощью рядом с домом. В современном здании будут созданы комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала.
 
Возведение ФАПов обеспечивает развитие качественно новой системы здравоохранения, прежде всего, за счет доступности и близости медицинской помощи жителям. В этом году запланирована установка 43 модульных конструкций в разных районах области.
 
«ФАПы являются модульными конструкциями, это значительно сокращает сроки их возведения. Жители сел и деревень получают новое медучреждение в рекордно короткие сроки.
Все ФАПы оснащены необходимой мебелью и оборудованием в соответствии с СанПиН, это более 50 наименований, осуществляется розничная торговля лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.
 
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
 