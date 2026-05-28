Обновлённое отделение поликлиники в Балакове за месяц посетили более 4,5 тысячи пациентов

Больше месяца работает в обновлённом формате отделение №2 Балаковской районной поликлиники. За это время его посетили более 4,5 тысячи пациентов, дневной стационар принял 166 человек. Капитальный ремонт большей части здания прошёл по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».Приведены в порядок кабинеты врачей, дневной стационар, блок неотложной помощи, холлы. Заменены кровля, инженерные коммуникации, окна, обновлены входные группы и пандус для маломобильных пациентов. Ранее отделение оснастили современным цифровым флюорографом.Главный врач Александр Овсянников отметил: «Обновлённое отделение — это возможность для жителей получать медпомощь рядом с домом в достойных условиях». Программа модернизации продлена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».