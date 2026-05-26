Жители Саратовской области могут бесплатно получить необходимые лекарства  

По сообщению министерства здравоохранения области, ежегодно до 1 октября федеральные льготники могут вернуть себе право на получение лекарств вместо денежной компенсации на следующий год.Выбор льготника - сохранить или отказаться от соцпакета, должен быть основан на адекватной оценке состояния своего здоровья и возможности его изменения в перспективе, а также стоимости необходимых лекарственных препаратов и возможности их приобретения за счет собственных средств. Сумма компенсации не восполняет реальные затраты на лечение.Такая поддержка доступна для льготных категорий граждан. К ним относятся инвалиды 1-2-3-й групп и дети-инвалиды.«Соцпакет» гарантирует получение препаратов весь год не только по основному, но и по сопутствующим заболеваниям.При отказе от «соцпакета» льготник будет ежемесячно получать несущественную денежную компенсацию, но потеряет право на получение дорогостоящих лекарств.«Хотел бы обратиться к льготополучателям и предостеречь их, что не нужно отказываться от соцпакета в пользу денег. Те средства, которые вы получите, никогда не смогут заменить объем предоставляемых государством лекарств в случае вашей потребности. Сохраняя соцпакет, человек обеспечивает себя необходимыми лекарственными препаратами в полном объеме», – призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.