26 Мая 2026 ВТОРНИК
20:19 | 26 мая
Жители Саратовской области могут бесплатно получить необходимые лекарства  
20:18 | 26 мая
Спектакли, мультфильмы, квесты, мастер-классы и многое другое ждет юных жителей области на летних каникулах  
17:05 | 26 мая
Мерами социальной поддержки охвачен каждый третий житель региона
16:30 | 26 мая
Саратовский политолог о фейковых каналах: Цель — нанести урон репутации
15:30 | 26 мая
Людмила Жуковская: Бюджет 2025 года — это забота о развитии региона
14:00 | 26 мая
Стартовало предварительное голосование «Единой России»
13:30 | 26 мая
Программные расходы области за четыре месяца 2026 года превысили 60 млрд рублей
12:30 | 26 мая
Узнать расписание транспорта можно с помощью чат-бота «Транспорт Саратова» в MAX
11:00 | 26 мая
В День защиты детей учреждения культуры Саратовской области проведут творческие праздники
10:00 | 26 мая
Саратовская область предлагает автотуристам увлекательные маршруты и современную логистику
Жители Саратовской области могут бесплатно получить необходимые лекарства  

Осталось совсем немного времени, чтобы выбрать между соцпакетом и деньгами

По сообщению министерства здравоохранения области, ежегодно до 1 октября федеральные льготники могут вернуть себе право на получение лекарств вместо денежной компенсации на следующий год.
 
Выбор льготника - сохранить или отказаться от соцпакета, должен быть основан на адекватной оценке состояния своего здоровья и возможности его изменения в перспективе, а также стоимости необходимых лекарственных препаратов и возможности их приобретения за счет собственных средств. Сумма компенсации не восполняет реальные затраты на лечение.
 
Такая поддержка доступна для льготных категорий граждан. К ним относятся инвалиды 1-2-3-й групп и дети-инвалиды.
 
«Соцпакет» гарантирует получение препаратов весь год не только по основному, но и по сопутствующим заболеваниям.
 
При отказе от «соцпакета» льготник будет ежемесячно получать несущественную денежную компенсацию, но потеряет право на получение дорогостоящих лекарств.
 
«Хотел бы обратиться к льготополучателям и предостеречь их, что не нужно отказываться от соцпакета в пользу денег. Те средства, которые вы получите, никогда не смогут заменить объем предоставляемых государством лекарств в случае вашей потребности. Сохраняя соцпакет, человек  обеспечивает себя необходимыми лекарственными препаратами в полном объеме», – призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.
 