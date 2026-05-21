В регионе прошла Всероссийская акция «Сад – Связь поколений»

19 мая 2026 года жители Саратовской области уже в четвертый раз присоединились к масштабной Всероссийской акции «Сад — Связь поколений», организованной Фондом содействия реализации социальных проектов «Благовест».В рамках мероприятия в разных районах области были высажены десятки плодовых деревьев. Эти сады стали символом единства поколений, памяти о подвигах наших предков и преемственности традиций.«Участники акции — школьники, студенты, представители трудовых коллективов, ветераны и неравнодушные жители — вложили в эту работу частичку души. Совместный труд объединил людей разных возрастов и профессий ради общей благородной цели», - отметила куратор акции, член попечительского совета Фонда, председатель РОО «Ассоциация приемных семей Саратовской области» Елена Кичаева.