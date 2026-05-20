В Хвалыне стартовала «Туриада – 2026» в новом всероссийском формате

В этом году в «Туриаде» участвуют делегации из всех регионов Приволжского федерального округа, а также команды из Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов. Гостями фестиваля стали спортсмены из Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Туркменистана. Участники пройдут пешеходные маршруты, велосипедные трассы и водные участки. В конкурсе «Лучшая разработка проекта межрегионального туристского маршрута по ПФО» победитель получит грант в размере 450 000 рублей.На поляне горнолыжного курорта прошла торжественная церемония открытия; концертную программу представили творческие коллективы Саратовской области, а также студенты вузов и ссузов.Собравшихся поприветствовал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев: «В этом году новой страницей истории «Туриады» стал всероссийский формат соревнований. Действительно формат «Туриады» объединяет, придает импульс для профессионального, спортивного и культурного развития, и вы сами убедитесь в уникальности, сложившейся здесь атмосферы для дружбы и творческого общения. Желаю всем участникам соревнований и конкурсов показать свои лучшие результаты, проявить командный дух и стремление к победе!».Приветственный адрес от имени губернатора Саратовской области Романа Бусаргина зачитал заместитель Председателя Правительства региона Владимир Попов.Вне общего зачета пройдут матчевые встречи всероссийских соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Туриада» среди юниоров и юниорок. Помимо спортивной программы предусмотрены межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец» и интеллектуальный марафон, в котором проверят знания в области туризма. Участники будут проживать в палаточном городке.Судейство доверено экспертам всероссийского уровня. В общий зачет войдут также результаты зимнего Кубка ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях, прошедшего в Удмуртской Республике.22 мая, в день закрытия лагеря, команды сразятся в спортивно-туристской эстафете на пешеходной дистанции за «Кубок регионов», а зарубежные гости примут участие в смешанной эстафете на «Кубок Дружбы».Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе