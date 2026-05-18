Запас медикаментов на аптечном складе минздрава включает более 2 тысяч наименований лекарственных препаратов
На складе создан запас жизненно важных препаратов для лечения сердечно‑сосудистых заболеваний, препаратов для пациентов с сахарным диабетом, для онкологических больных, а также других необходимых лекарств.
Это стало возможным благодаря увеличению количества отгрузок и оптимизации процессов закупок. Впервые Саратовская область участвует в совместных торгах с другими регионами. Такой подход позволяет экономить бюджетные средства и снижать риски, связанные с несостоявшимися аукционами.
«Наша главная цель — исключить ситуации, когда пациент вынужден ждать лекарство, — прокомментировал ситуацию заместитель министра здравоохранения Саратовской области Ольга Иванова — Созданный запас и новые логистические решения гарантируют бесперебойное обеспечение всех категорий льготников в соответствии с медицинскими показаниями».
Финансирование льготного лекарственного обеспечения увеличено до 6,2 млрд рублей. Это позволило не только создать стабильный запас медикаментов, но и значительно сократить количество рецептов, ожидающих очереди на получение.
Система льготного лекарственного обеспечения была основательно перестроена благодаря принятым решениям со стороны региональной власти и поддержке губернатора Романа Бусаргина.
Это стало возможным благодаря увеличению количества отгрузок и оптимизации процессов закупок. Впервые Саратовская область участвует в совместных торгах с другими регионами. Такой подход позволяет экономить бюджетные средства и снижать риски, связанные с несостоявшимися аукционами.
«Наша главная цель — исключить ситуации, когда пациент вынужден ждать лекарство, — прокомментировал ситуацию заместитель министра здравоохранения Саратовской области Ольга Иванова — Созданный запас и новые логистические решения гарантируют бесперебойное обеспечение всех категорий льготников в соответствии с медицинскими показаниями».
Финансирование льготного лекарственного обеспечения увеличено до 6,2 млрд рублей. Это позволило не только создать стабильный запас медикаментов, но и значительно сократить количество рецептов, ожидающих очереди на получение.
Система льготного лекарственного обеспечения была основательно перестроена благодаря принятым решениям со стороны региональной власти и поддержке губернатора Романа Бусаргина.