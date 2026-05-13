Современная диагностика в районной больнице — это залог своевременного лечения и здоровья каждого жителя

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Ершовскую районную больницу поступило современное лабораторное оборудование: фотометр лабораторный медицинский с принадлежностями и анализатор полуавтоматический иммунофлуоресцентный.Для жителей Ершовского района это означает оперативность и доступность: анализы на социально значимые инфекции и гормоны можно сдать на месте.«За год на новом оборудовании проведено почти 22 тыс исследований на ВИЧ, гепатиты, краснуху, гормоны и онкомаркеры. Это позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно начинать лечение.Особое внимание — кардиологии: анализатор используется для определения уровня сердечного тропонина. За год проведено 1,2 тыс исследований. Этот показатель является ключевым маркером инфаркта миокарда, и его быстрое определение помогает врачам действовать решительно и спасать жизни», - рассказал главный врач Алексей Нархов.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».Министерство здравоохранения Саратовской области