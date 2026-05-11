Общественные организации области провели патриотические мероприятия ко Дню Победы

Штаб «Бессмертного полка России» в Саратовской области совместно с волонтерами, школьниками и воспитанниками детсадов собрал и отправил в зону СВО крупную партию помощи. Военнослужащим передали медикаменты, средства гигиены, одежду, инструменты, стройматериалы, маскировочные сети и средства связи. Особый уют посылкам придали праздничные пироги и детские поделки с открытками.Благотворительный фонд «Александр Невский» провел мероприятие в рамках проекта «Семья и Родина едины». Дети с ментальными особенностями показали театральную постановку, спели военные песни и написали письма участникам специальной военной операции. Также была организована выставка глиняных поделок, созданных руками детей. Проект реализован при поддержке гранта Правительства области.Активисты регионального отделения Движения «Бессмертный полк России» провели для кадетов экскурсию в Музее боевой и трудовой славы в Парке Победы Саратова. Ребята изучили документы и письма военных лет, узнали о подвигах земляков, после чего возложили цветы к Вечному огню и поднялись к мемориалу «Журавли».В детском саду №15 г. Красноармейска казак-наставник Владимир Седов провел урок мужества. Он рассказал детям о героизме советских воинов и самоотверженности тружеников тыла, поделившись личной историей. Его мама, Анна Егоровна Шарашкина, служила в войсках ВНОС под командованием маршала Чуйкова и участвовала в Сталинградской битве. Детям показали фотографии военных лет и награды ветерана. В знак благодарности гостю вручили Георгиевскую ленточку, сделанную своими руками.Национальный культурный центр «Кавказ» представил праздничную программу в этнографическом комплексе «Национальная деревня». В рамках проекта «Мост Дружбы» зрители смогли насладиться как патриотическими композициями, которые напомнили о героических событиях и подвигах военных лет, так и выступлениями, демонстрирующими богатство и уникальность культурного наследия представителей разных народов области.Саратовская областная организация профсоюза работников АПК России торжественно открыла в Парке Победы мемориальную доску почета. На гранитной экспозиции увековечены имена 72 тружеников тыла и Героев Социалистического Труда агропромышленного комплекса региона. Новая экспозиция призвана сохранить историческую память, укрепить престиж труда и передать уважение к истории АПК новым поколениям. Проект реализован при поддержке гранта Правительства области.9 мая по центральным улицам города Саратова прошел бронепробег, посвященный 81-й годовщине Победы, организованный областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и НПП «Солитон». Колонна техники проследовала по ключевым памятным местам города, отдавая дань уважения поколению победителей.