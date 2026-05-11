Общественные организации области провели патриотические мероприятия ко Дню Победы
Саратовцы отправили гуманитарный груз защитникам Отечества
Штаб «Бессмертного полка России» в Саратовской области совместно с волонтерами, школьниками и воспитанниками детсадов собрал и отправил в зону СВО крупную партию помощи. Военнослужащим передали медикаменты, средства гигиены, одежду, инструменты, стройматериалы, маскировочные сети и средства связи. Особый уют посылкам придали праздничные пироги и детские поделки с открытками.
Дети поддержали участников СВО
Благотворительный фонд «Александр Невский» провел мероприятие в рамках проекта «Семья и Родина едины». Дети с ментальными особенностями показали театральную постановку, спели военные песни и написали письма участникам специальной военной операции. Также была организована выставка глиняных поделок, созданных руками детей. Проект реализован при поддержке гранта Правительства области.
В Парке Победы прошел урок истории
Активисты регионального отделения Движения «Бессмертный полк России» провели для кадетов экскурсию в Музее боевой и трудовой славы в Парке Победы Саратова. Ребята изучили документы и письма военных лет, узнали о подвигах земляков, после чего возложили цветы к Вечному огню и поднялись к мемориалу «Журавли».
Казак-наставник рассказал о героизме советских воинов
В детском саду №15 г. Красноармейска казак-наставник Владимир Седов провел урок мужества. Он рассказал детям о героизме советских воинов и самоотверженности тружеников тыла, поделившись личной историей. Его мама, Анна Егоровна Шарашкина, служила в войсках ВНОС под командованием маршала Чуйкова и участвовала в Сталинградской битве. Детям показали фотографии военных лет и награды ветерана. В знак благодарности гостю вручили Георгиевскую ленточку, сделанную своими руками.
Праздничную программу «Мост Дружбы» показали в Национальной деревне
Национальный культурный центр «Кавказ» представил праздничную программу в этнографическом комплексе «Национальная деревня». В рамках проекта «Мост Дружбы» зрители смогли насладиться как патриотическими композициями, которые напомнили о героических событиях и подвигах военных лет, так и выступлениями, демонстрирующими богатство и уникальность культурного наследия представителей разных народов области.
В память о трудовом фронте открыли мемориальную доску
Саратовская областная организация профсоюза работников АПК России торжественно открыла в Парке Победы мемориальную доску почета. На гранитной экспозиции увековечены имена 72 тружеников тыла и Героев Социалистического Труда агропромышленного комплекса региона. Новая экспозиция призвана сохранить историческую память, укрепить престиж труда и передать уважение к истории АПК новым поколениям. Проект реализован при поддержке гранта Правительства области.
Бронепробег прошел по улицам Саратова
9 мая по центральным улицам города Саратова прошел бронепробег, посвященный 81-й годовщине Победы, организованный областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и НПП «Солитон». Колонна техники проследовала по ключевым памятным местам города, отдавая дань уважения поколению победителей.