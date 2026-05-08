11:30 | 08 мая
Для жителей Энгельса организован подвоз воды
10:59 | 08 мая
В Петровске школьники знакомятся с историческими находками казаков
10:20 | 08 мая
Более 80 мероприятий в честь  81-годовщины Великой Победы пройдут  в детских школах искусств Саратовской области
22:18 | 07 мая
Юные патриоты из детского сада №15 г. Красноармейска достойно представили учреждение на игре «Юнармейчик – 2026»
16:33 | 07 мая
В Энгельсе продолжается режим ЧС
14:00 | 07 мая
Новый онкодиспансер в Саратове функционирует в полном объеме
13:30 | 07 мая
Лучшие спортсмены-туристы из ПФО, других федеральных округов и дружественных стран встретятся на «Туриаде – 2026»
12:30 | 07 мая
Саратовские «Валдаи» готовы к перевозке пассажиров
11:30 | 07 мая
«Театральный поезд» прибывает в Саратов совсем скоро
10:30 | 07 мая
Продлён приём заявок на участие в VII сезоне фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Более 80 мероприятий в честь  81-годовщины Великой Победы пройдут  в детских школах искусств Саратовской области

В преддверии Дня Победы детские школы искусств (ДШИ) Саратовской области организуют свыше 80 торжественных просветительских и культурных мероприятий. Юные таланты региона — ученики ДШИ — станут главными героями этих событий, посвященных сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Повсеместно зазвучат фронтовые песни и музыка военных лет в исполнении юных музыкантов.
 
Концерты юных исполнителей пройдут во многих районах области. В ДШИ им. В.В. Толкуновой г. Ртищево ребята представят программу «Песни, опалённые войной». В Красном Куте и Турках — концерты «Весна на клавишах Победы». Аркадак встретит зрителей выступлением «Эх, путь-дорожка фронтовая», Пугачев — «Подвигу жить в веках», с. Святославка — «День Победы — праздник всех народов», Ершов — «Героев славных имена». В ЗАТО Светлый юные артисты ДШИ исполнят программу «Родина слышит». Победному маю посвятят концерты в ДШИ р.п. Екатериновка, г. Новоузенска, г. Аткарска, №2 г. Балашова, №5 г. Вольска и других школах.
 
До середины мая открыты выставки художественных работ, созданных обучающимися ДШИ. В Калининске экспозиция учеников ДШИ им. А.А. Талдыкина размещена в фойе Центра творчества и досуга. В г. Хвалынске и р.п. Ровное представлены работы «Победа со слезами на глазах». В Питерке и Балтае юные художники посвятили полотна не только героям Великой Отечественной, но и воинам СВО. В ДШИ с. Ивантеевка открыта выставка «Мир глазами детей», в ДШИ с. Перелюб — «Они дошли с Победой до Рейхстага».
 
Юные мастера декоративно-прикладного искусства также подготовили тематические экспозиции: в ДШИ р.п. Сенново ученики 3–5 классов представили «О героях былых времен»; в ДШИ с. Александров-Гай — «Я помню своих героев!»; в Базарно-Карабулакской ДШИ — «И помнит мир спасённый»; в ДШИ №1 г. Вольска — «Весна! Салют! Победа!».
 
В Лысых Горах педагоги ДШИ проведут мастер-класс по патриотической песне «Нам дороги эти позабыть нельзя». В Петровске пройдут литературные вечера у «Стены памяти». В с. Духовницкое для ребят и родителей организуют занятие «Подвиги детей-героев в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», завершающееся концертом «Салют, Победа!».
 
Ученики ДШИ активно присоединились ко всероссийским патриотическим акциям «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Поем двором». ДШИ №1 г. Балашова участвует в проекте «Межпоселенческий кросс-культурный марафон «Маршрут Победы»»: юные фольклористы и артисты исполняют в городском транспорте военные песни и стихи, раздавая георгиевские ленточки.
 
Это лишь часть программы государственных ДШИ ко Дню Победы. Дополнительные мероприятия пройдут в рамках волонтерского направления Саратовского областного учебно-методического центра «Наш вклад в Победу!».
 