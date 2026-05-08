Более 80 мероприятий в честь  81-годовщины Великой Победы пройдут  в детских школах искусств Саратовской области

В преддверии Дня Победы детские школы искусств (ДШИ) Саратовской области организуют свыше 80 торжественных просветительских и культурных мероприятий. Юные таланты региона — ученики ДШИ — станут главными героями этих событий, посвященных сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Повсеместно зазвучат фронтовые песни и музыка военных лет в исполнении юных музыкантов.Концерты юных исполнителей пройдут во многих районах области. В ДШИ им. В.В. Толкуновой г. Ртищево ребята представят программу «Песни, опалённые войной». В Красном Куте и Турках — концерты «Весна на клавишах Победы». Аркадак встретит зрителей выступлением «Эх, путь-дорожка фронтовая», Пугачев — «Подвигу жить в веках», с. Святославка — «День Победы — праздник всех народов», Ершов — «Героев славных имена». В ЗАТО Светлый юные артисты ДШИ исполнят программу «Родина слышит». Победному маю посвятят концерты в ДШИ р.п. Екатериновка, г. Новоузенска, г. Аткарска, №2 г. Балашова, №5 г. Вольска и других школах.До середины мая открыты выставки художественных работ, созданных обучающимися ДШИ. В Калининске экспозиция учеников ДШИ им. А.А. Талдыкина размещена в фойе Центра творчества и досуга. В г. Хвалынске и р.п. Ровное представлены работы «Победа со слезами на глазах». В Питерке и Балтае юные художники посвятили полотна не только героям Великой Отечественной, но и воинам СВО. В ДШИ с. Ивантеевка открыта выставка «Мир глазами детей», в ДШИ с. Перелюб — «Они дошли с Победой до Рейхстага».Юные мастера декоративно-прикладного искусства также подготовили тематические экспозиции: в ДШИ р.п. Сенново ученики 3–5 классов представили «О героях былых времен»; в ДШИ с. Александров-Гай — «Я помню своих героев!»; в Базарно-Карабулакской ДШИ — «И помнит мир спасённый»; в ДШИ №1 г. Вольска — «Весна! Салют! Победа!».В Лысых Горах педагоги ДШИ проведут мастер-класс по патриотической песне «Нам дороги эти позабыть нельзя». В Петровске пройдут литературные вечера у «Стены памяти». В с. Духовницкое для ребят и родителей организуют занятие «Подвиги детей-героев в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», завершающееся концертом «Салют, Победа!».Ученики ДШИ активно присоединились ко всероссийским патриотическим акциям «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Поем двором». ДШИ №1 г. Балашова участвует в проекте «Межпоселенческий кросс-культурный марафон «Маршрут Победы»»: юные фольклористы и артисты исполняют в городском транспорте военные песни и стихи, раздавая георгиевские ленточки.Это лишь часть программы государственных ДШИ ко Дню Победы. Дополнительные мероприятия пройдут в рамках волонтерского направления Саратовского областного учебно-методического центра «Наш вклад в Победу!».