Юные патриоты из детского сада №15 г. Красноармейска достойно представили учреждение на игре «Юнармейчик – 2026»

Юные патриоты из детского сада №15 г. Красноармейска достойно представили учреждение на игре «Юнармейчик – 2026»


7 мая, в преддверии великого праздника – Дня Победы, в Красноармейском муниципальном районе состоялась XI муниципальная спортивно-патриотическая игра «Юнармейчик – 2026» для воспитанников образовательных организаций. Честь «Детского сада №15 г. Красноармейска Саратовской области» защищала команда юных казачат «Патриоты».

Мероприятие прошло на высоком организационном уровне и объединило самые активные и подготовленные коллективы дошкольных учреждений района. Программа игры включала комплекс заданий, направленных на проверку физической подготовки, знаний истории, навыков командного взаимодействия и творческих способностей участников.

Воспитанники детского сада №15 продемонстрировали отличную подготовку, слаженность действий и настоящий командный дух. Ребята уверенно преодолевали этапы состязаний, проявляя смекалку, выдержку и взаимную поддержку. Особым эмоциональным акцентом выступления стало исполнение строевой песни – номер, который юные патриоты подготовили с большим энтузиазмом и исполнили с искренней отдачей, заслужив тёплые аплодисменты зрителей и членов жюри.

Участие в подобных мероприятиях играет важную роль в системе патриотического воспитания дошкольников. Игровые форматы позволяют в доступной форме формировать у детей чувство сопричастности к истории своей страны, уважение к традициям, гордость за подвиг защитников Отечества. Для команды «Патриоты» игра «Юнармейчик – 2026» стала не только соревновательной площадкой, но и ценным опытом совместной деятельности, укрепления дружбы и осознания значимости общих целей.

Администрация и педагогический коллектив «Детского сада №15 г. Красноармейска» выражают благодарность организаторам мероприятия за возможность участия, а также родителям воспитанников за поддержку и доверие. Юные казачата вернулись с игры с новыми впечатлениями, достойным результатом и уверенностью в своих силах, что, безусловно, станет хорошим стимулом для дальнейших достижений.