Саратовцы учатся на сварщиков и специалистов по нейросетям

По данным Кадрового центра Саратовской области, приступили к обучению уже почти 700 слушателей, получая новые знания и компетенции, востребованные на современном рынке труда.Обучение организовано по широкому спектру направлений. Среди самых популярных – рабочие профессии, такие как сварщик и тракторист, а также современные и перспективные специальности: специалист по работе с нейросетями, работа с искусственным интеллектом, мониторинг в системе управления качеством продукции и другие.Как отмечают в Кадровом центре, при формировании перечня программ особое внимание уделяется актуальным потребностям работодателей региона.«На портале «Работа России» жителям области доступно более 170 направлений обучения. Программы формируются с учетом конкретных потребностей работодателей региона. Это позволяет соискателям получать именно те навыки, которые востребованы на предприятиях. В результате большинство участников после завершения обучения успешно трудоустраиваются по выбранной специальности», – отметила директор центра Ксения Корнилова.Реализация программ бесплатного обучения позволяет жителям региона повысить свою конкурентоспособность, освоить новые профессии в короткие сроки и успешно адаптироваться к изменениям на рынке труда.Подробную информацию можно узнать по номеру горячей линии Кадрового центра Саратовской области: 8-800-775-76-25.Кадровый центр Саратовской области