6 Мая 2026 СРЕДА
Новости
00:10 | 06 мая
Игры и викторины как фактор повышения мотивации и академической успеваемости на семинарах по иностранному языку в вузе
18:00 | 05 мая
Необходимые препараты саратовским льготникам выдаются своевременно
17:00 | 05 мая
В регионе продолжается системная работа по снижению учебной нагрузки на школьников
16:30 | 05 мая
Продолжается региональная программа по ремонту территорий больниц
15:00 | 05 мая
С 4 по 22 мая пройдет второй этап «Диктанта здоровья – 2026»
14:30 | 05 мая
В Ртищевской районной больнице  64-срезовый компьютерный томограф работает с полной нагрузкой
13:30 | 05 мая
Саратовских школьников научили основам «самозащиты» в киберпространстве  
12:30 | 05 мая
Саратовские студенты примут участие в финале чемпионата «Профессионалы»
11:30 | 05 мая
Большую творческую программу в честь Великой Победы откроет концерт Дома работников искусств  
10:22 | 05 мая
Саратовцы учатся на сварщиков и специалистов по нейросетям
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовцы учатся на сварщиков и специалистов по нейросетям

Новости


С начала 2026 года более 2,7 тысячи жителей Саратовской области подали заявления на участие в программах бесплатного профессионального обучения. Из них 2162 человека зарегистрировались для прохождения обучения в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Кадры», еще 585 планируют обучиться по направлению службы занятости.

 
По данным Кадрового центра Саратовской области, приступили к обучению уже почти 700 слушателей, получая новые знания и компетенции, востребованные на современном рынке труда.
 
Обучение организовано по широкому спектру направлений. Среди самых популярных – рабочие профессии, такие как сварщик и тракторист, а также современные и перспективные специальности: специалист по работе с нейросетями, работа с искусственным интеллектом, мониторинг в системе управления качеством продукции и другие.
 
Как отмечают в Кадровом центре, при формировании перечня программ особое внимание уделяется актуальным потребностям работодателей региона.
 
«На портале «Работа России» жителям области доступно более 170 направлений обучения. Программы формируются с учетом конкретных потребностей работодателей региона. Это позволяет соискателям получать именно те навыки, которые востребованы на предприятиях. В результате большинство участников после завершения обучения успешно трудоустраиваются по выбранной специальности», – отметила директор центра Ксения Корнилова.
 
Реализация программ бесплатного обучения позволяет жителям региона повысить свою конкурентоспособность, освоить новые профессии в короткие сроки и успешно адаптироваться к изменениям на рынке труда.
 
Подробную информацию можно узнать по номеру горячей линии Кадрового центра Саратовской области: 8-800-775-76-25.
 
Кадровый центр Саратовской области