Более миллиарда рублей будет направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения в Саратовской области

Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, к работам на большинстве объектов подрядчики уже приступили. Так, к примеру, в 9 городской больнице Саратова ведется ремонт парапета в поликлиническом отделении. В Татищевской районной больнице начали обновление инженерных коммуникаций - системы отопления, водоотведения, вентиляции и электрообеспечения. В других учреждениях запланированы: замена окон, дверей, внутренняя отделка помещений, ремонт входных групп.Всего в Саратовской области на модернизацию первичного звена здравоохранения в рамках программы Президента Владимира Путина будет направлено более 1 млрд рублей. Кроме капитального ремонта 12 объектов, запланирована установка 43 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и закупка 10 единиц тяжелого оборудования: флюорографы, маммографы, рентген-аппараты и компьютерные томографы. «Благодаря таким решениям главы государства за последние несколько лет в регионе удалось значительно укрепить материально-техническую базу больниц и поликлиник и сделать доступнее для граждан самые современные медицинские технологии»,- подчеркнул глава региона.