Хвалынские школьники стали лучшими стрелками региона и поедут в Анапу

29 апреля на базе спортивного комплекса «Спартак» состоялся региональный (III) этап Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок‑2026». В соревнованиях приняли участие 16 команд-победителей муниципальных этапов из 15 районов области и города Саратова.Программа фестиваля включала спортивную часть (стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты на дальность, отжимания) и творческую часть — выступление агитбригад. С приветственными словами к участникам обратились заместитель министра образования Михаил Попов, представители администрации Саратова, ДОСААФ и военного института Росгвардии.Команда школы №3 г. Хвалынска представит Саратовскую область в финале фестиваля, который пройдет в октябре во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе.