Почему фильм не заменит книгу: Ирина Безрукова поговорила со школьниками в рамках проекта Общества «Знание»

просмотров: 134

На площадке школы № 2 р.п. Базарный Карабулак Саратовской области состоялась встреча с лектором Российского общества «Знание», актрисой театра, кино и озвучивания, телеведущей, общественным деятелем, тифлокомментатором высшей категории Ириной Безруковой.Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», который реализует Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина, и соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».На встрече со школьниками спикер затронула ключевые темы, связанные с литературой, чтением и личным восприятием искусства. Актриса поделилась личными читательскими предпочтениями.Отвечая на вопрос, может ли фильм заменить книгу, лектор уверенно ответила — нет. Она объяснила, что, когда человек впервые берет книгу, у него рождается свой личный образный ряд: герои выглядят так, как он сам их чувствует и видит. Когда он смотрит готовый фильм или клип, ему уже предлагают готовый продукт — видение того человека или той компании. Поэтому, по ее мнению, лучше сначала прочесть книгу, а потом уже включать экранизацию. В качестве примера она привела «Гарри Поттера». Актриса сказала, что фильм смотрели почти все, а книгу читали единицы, но разница огромна, потому что в книге все линии прописаны гораздо подробнее. Она подчеркнула, что книга — это первоисточник.Лектор рассказала о своем опыте создания книги во время пандемии, а также о своей необычной профессии — создании тифлокомментариев.«Я создавала программу для незрячих людей в Ясной Поляне. Мы описывали всё, что находится в доме-музее: предметы, картины, скульптуры. Ведь зрячий человек видит цвет пола, штор, расположение светильников, сцену. А незрячий прошёл бы и чувствовал только сиденье стула. Ему нужно рассказать, как мы одеты, что перед нами», — поделилась Ирина Безрукова.Кроме того, лектор ответила на вопрос о влиянии литературы на мировоззрение, подчеркнув, что это всегда совокупность многих произведений, и поделилась мыслями о писателях, с которыми ей было бы интересно поспорить.По информации Российского общества «Знание»