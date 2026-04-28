16:30 | 28 апреля
Завтра в Саратове открывается VI Международного конкурса пианистов имени С.С. Бендицкого
15:44 | 28 апреля
Выделены средства на переселение граждан из аварийного жилья
13:00 | 28 апреля
Охотников приглашают принять участие во всероссийском учете вальдшнепа
11:55 | 28 апреля
Министерство образования Саратовской области проводит мониторинг соблюдения температурного режима в образовательных учреждениях региона
11:00 | 28 апреля
Почему фильм не заменит книгу: Ирина Безрукова поговорила со школьниками в рамках проекта Общества «Знание»
10:09 | 28 апреля
Саратовцы смогут уже в мае выбрать своего кандидата
17:35 | 27 апреля
Дмитрий Лыгин: «Частные гаражи не должны стоять на пути у нашего будущего!»
17:00 | 27 апреля
Депутаты городской Думы: «Дворовая территория бывшего авиационного техникума – не место для гаражей»
16:30 | 27 апреля
Саратовские студенты учатся управлять беспилотниками
15:30 | 27 апреля
Саратовская область – победитель Всероссийского первенства по автомногоборью
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
На площадке школы № 2 р.п. Базарный Карабулак Саратовской области состоялась встреча с лектором Российского общества «Знание», актрисой театра, кино и озвучивания, телеведущей, общественным деятелем, тифлокомментатором высшей категории Ириной Безруковой.
 
Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», который реализует Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина, и соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
 
На встрече со школьниками спикер затронула ключевые темы, связанные с литературой, чтением и личным восприятием искусства. Актриса поделилась личными читательскими предпочтениями.
 
Отвечая на вопрос, может ли фильм заменить книгу, лектор уверенно ответила — нет. Она объяснила, что, когда человек впервые берет книгу, у него рождается свой личный образный ряд: герои выглядят так, как он сам их чувствует и видит. Когда он смотрит готовый фильм или клип, ему уже предлагают готовый продукт — видение того человека или той компании. Поэтому, по ее мнению, лучше сначала прочесть книгу, а потом уже включать экранизацию. В качестве примера она привела «Гарри Поттера». Актриса сказала, что фильм смотрели почти все, а книгу читали единицы, но разница огромна, потому что в книге все линии прописаны гораздо подробнее. Она подчеркнула, что книга — это первоисточник.
 
Лектор рассказала о своем опыте создания книги во время пандемии, а также о своей необычной профессии — создании тифлокомментариев.
 
«Я создавала программу для незрячих людей в Ясной Поляне. Мы описывали всё, что находится в доме-музее: предметы, картины, скульптуры. Ведь зрячий человек видит цвет пола, штор, расположение светильников, сцену. А незрячий прошёл бы и чувствовал только сиденье стула. Ему нужно рассказать, как мы одеты, что перед нами», — поделилась Ирина Безрукова.
 
Кроме того, лектор ответила на вопрос о влиянии литературы на мировоззрение, подчеркнув, что это всегда совокупность многих произведений, и поделилась мыслями о писателях, с которыми ей было бы интересно поспорить.
 
По информации Российского общества «Знание»