Голоса новой сцены: названы победители конкурса имени Риммы Беляковой

В Саратовской области завершился I Областной молодежный конкурс театрального искусства имени народной артистки Российской Федерации Р.И. Беляковой — значимое событие, направленное на поддержку, развитие и популяризацию региональной театральной школы.Конкурс стал площадкой для выявления ярких талантов и подтвердил высокий уровень подготовки молодых артистов. Участники продемонстрировали профессиональную сценическую культуру, выразительность и глубокое понимание драматического материала.В категории студентов образовательных учреждений сферы культуры и искусства (направление «Драматический театр») особое внимание жюри привлекли работы студентов филиала Саратовского областного колледжа искусств в г. Вольске.-Лауреатом I степени в номинации «Лучшая мужская роль» стал Леонид Артамонов (роль Князя Бельского, А.К. Толстой «Касатка»)- II степени — Дмитрий Гумеров (роль Ильи Ильича Быкова, тот же спектакль). Оба исполнителя обучаются под руководством Елены Александровны Кандауровой.В старшей возрастной группе любительских и студенческих коллективов уверенную победу одержал саратовский Студенческий театр «5БУКВ» ПИУ РАНХиГС. Спектакль по произведению Н.В. Коляды «Лик» был удостоен диплома лауреата I степени в номинации «Лучший отрывок». Также представители театра завоевали награды за актерские работы: Максим Салаутин и Екатерина Валькова стали лауреатами I степени в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль» соответственно. Руководитель коллектива — Мария Анатольевна Абрамова.Саратовские коллективы также успешно проявили себя в других номинациях: театр «Глобус» ДТДиМ им. О.П. Табакова (г. Саратов) — лауреат II степени (Кирилл Питашук), театр «Окна» Фрунзенского района — лауреат II степени за постановку по Н.В. Гоголю «Шинель».Специального диплома жюри «За вокальное исполнение» удостоено Музыкальное училище при Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова.- Конкурс показал, что саратовская театральная школа продолжает уверенно развиваться, сохраняя традиции и одновременно открывая новые имена. Высокий уровень педагогического сопровождения, разнообразие репертуара и творческая смелость участников формируют прочную основу для будущего профессионального театра региона. Проведение конкурса имени Р.И.Беляковой стало важным шагом в укреплении культурного пространства области и поддержке молодых талантов, для которых театр становится не только искусством, но и делом жизни, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.