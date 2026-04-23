В Саратовской области стартовала Всероссийская акция «Георгиевская лента»

На главных улицах города и муниципалитетов активисты регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы» приступили к раздаче Георгиевских лент — главного символа воинской славы, доблести и беспримерного подвига наших предков в годы Великой Отечественной войны.В ходе мероприятия добровольцы не только вручают прохожим памятные символы, но и проводят просветительскую работу, давая рекомендации по корректному и бережному ношению ленты.Подобные инициативы играют ключевую роль в сохранении исторической памяти и противодействии попыткам её фальсификации. Георгиевская лента, расположенная у самого сердца, остается для каждого жителя региона символом гордости за героическое прошлое нашей Родины и знаком глубокого уважения к подвигу победителей.