25 апреля в Саратовской области пройдет Всероссийский субботник

В эту субботу, 25 апреля, в регионе пройдет Всероссийский субботник. В порядок приведут территории, благоустроенные ранее в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.Участники займутся уборкой дворов и общественных пространств, высадкой цветов и деревьев, покраской лавочек, цоколей и ограждений, приведением в порядок скульптур и малых архитектурных форм.«Субботник — это замечательная традиция, которая объединяет людей и позволяет сделать населённые пункты чище, а также вдохновить жителей на активное участие в улучшении общественных пространств. В местах проведения субботников будут работать волонтеры благоустройства, они расскажут жителям о Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства и помогут сделать выбор. Повлиять на позитивные изменения в своём городе может любой гражданин старше 14 лет. Напомню, в этом году территорию для благоустройства можно будет определить до 12 июня. В этом году в Саратовской области на выбор представлены 195 общественных пространств во всех районах. Давайте вместе сделаем наши города чистыми и комфортными!» - призвал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.