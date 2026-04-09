Определен временно исполняющий полномочия главы Ершовского района

С 10 апреля полномочия главы Ершовского муниципального района временно возложены на Андрея Шубина.Ранее занимавший должность главы муниципального района Константин Мызников подал заявление о сложении полномочий, и 9 апреля депутатами Собрания Ершовского муниципального района это решение было единогласно поддержано.«Определение временно исполняющего полномочия главы муниципального района – это предусмотренная Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» процедура. Глава муниципального района будет избран депутатами районного собрания в соответствии с установленной процедурой после определения кандидатур конкурсной комиссией», - отметил министр внутренней региональной и муниципальной политики Александр Милованов.