Политолог прокомментировал отчёт главы области

Сегодняшнее выступление губернатора Романа Бусаргина с отчётом перед областной Думой отразило реальное положение дел в Саратовской области. В своём отчёте глава региона зафиксировал основные социально-экономические итоги, и здесь особенно важно, что эти данные подтверждают основной его тезис: регион демонстрирует устойчивое развитие, несмотря на непростые внешние условия.В области параллельно реализуются масштабные проекты спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, при этом принято большое количество региональных решений, инициированных непосредственно губернатором.Нельзя не отметить акцент на муниципалитетах. На сегодняшний день районы области и крупные муниципалитеты получают колоссальное финансирование из областного бюджета для решения имеющихся проблем. Комплексное решение вопросов модернизации коммунальной инфраструктуры, ремонта дорог, разработка отдельных проектов для отдалённых территорий убедительно демонстрируют, что Роман Викторович видит проблемы «на местах» и выстраивает работу исходя из реальных потребностей жителей. И, считаю, что подобный подход абсолютно верен. Он отражает, какие действительно ощутимые изменения произошли в жизни людей.