«Единая Россия» рассказала о работе для жителей и развитии области

Сегодня на заседании Саратовской областной Думы губернатор области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Роман Бусаргин выступил с ежегодным отчетом.






В своем выступлении глава региона подвел итоги работы и обозначил результаты по ключевым показателям развития.

Так, Саратовская область занимает первое место в ПФО по ряду ключевых показателей: по сбору зерновых и подсолнечника, по росту объема строительных работ.

Регион продолжает демонстрировать уверенный экономический рост. В частности, отмечается рост валового регионального продукта на 400 млрд рублей, открытие 13 новых производств, создание более 3000 новых рабочих мест, отремонтировано свыше 450 километров дорог.

В сфере здравоохранения также достигнуты значительные результаты. В лечебные учреждения региона поставлено 785 единиц нового оборудования. Появились ангиографы в медицинских учреждениях по всей области, обеспеченность врачами достигла 73%, в т.ч. в медицину привлечено 1200 молодых специалистов.

Развивается направление региональных мер поддержки семей, которые включают:

- единовременные выплаты студенческим семьям – 200 тысяч рублей;

- 50-процентную компенсацию стоимости обучения в вузах для детей из многодетных семей;

- пособия молодым мамам-студенткам.

В числе приоритетных направлений развития области остаются - модернизация коммунальных сетей, благоустройство и реконструкция общественных пространств, переселение граждан из аварийного жилья, ремонт пищеблоков и дворов в больницах, масштабное обновление спортивных объектов, развитие речных перевозок, развитие отдаленных районов области, обновление автобусного парка, патриотическое воспитание молодежи с привлечением участников СВО, помощь участникам СВО и членам их семей.

«Все эти достижения становятся возможными благодаря решениям Президента, поддержанным «Единой Россией». Партия последовательно реализует народную программу, направленную на улучшение качества жизни людей во всех сферах жизнедеятельности – от поддержки семей до развития экономики и социальной сферы», - подчеркнул депутат Облдумы, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Сергей Гладков.