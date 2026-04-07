Гран-при Студвесны-2026 завоевали Профессионально-педагогический колледж СГТУ и Губернаторский колледж

На сцене Театра драмы им. И.А. Слонова были подведены итоги регионального этапа фестиваля среди студентов профессиональных образовательных организаций.«Студенческая весна 2026 года стала настоящим триумфом творчества, интеллекта и единства. Каждое достижение студентов — это повод для гордости за регион и страну, а энергия, которую ребята вкладывают в свои номера, трогает до глубины души», - отметила председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.Обладателями Гран-при стали:В театральном направлении:Саратовский архитектурно-строительный колледж, театральная студия студенческого клуба «Центр творчества студентов» ППК СГТУ им. Гагарина Ю. А.В направлении «Медиа»:«Медиа студия ГК», Губернаторский колледж.В танцевальном направлении:Коллектив современного и уличного танца «THE WHO», Саратовский архитектурно-строительный колледж, и ансамбль танца «Каблучок», Саратовский областной педагогический колледж.В направлении «Оригинальный жанр»:Цирковая студия «Багира» ППК СГТУ им. Гагарина Ю. А.В общем зачёте обладателями Гран-при стали Губернаторский колледж и Профессионально-педагогический колледж СГТУ им. Гагарина Ю. А.