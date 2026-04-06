Участник спецоперации в студии постигал процесс создания телепрограмм

Посещение телерадиокомпании стало возможным благодаря программе стажировки проекта «Наши герои» и было организовано для Артема его наставником - министром информации и массовых коммуникаций Александром Колоколовым.Как отметил глава ведомства, такого рода мероприятия интересны и содержательны даже для него.«Нам довелось увидеть телестудию, где снимают такие передачи, как «Акценты», «Где ты, мама?», «Вы пришли к доктору» и другие. Вживую увидели прямой новостной эфир и понаблюдали за работой ведущих», - отметил чиновник.Артем также поделился впечатлениями от экскурсии.«Все мы каждый день смотрим новости, и лично мне всегда было интересно увидеть этот процесс изнутри. Я благодарен за такую возможность, так как получил огромное количество положительных эмоций и интересный опыт. Меня восхитили профессионализм сотрудников, их трепетное отношение к своему делу, масштаб работы, который они выполняют для нас каждый день. Особенно хотелось бы отметить позитивный настрой, радушие и доброжелательность всего коллектива телестудии», - сообщил Шаров, поблагодарив организаторов за увлекательную и содержательную экскурсию.Напомним, Артем является финалистом региональной программы «Наши герои», инициированной губернатором Романом Бусаргиным. В 2025 году он успешно прошел первый этап стажировки в министерстве.