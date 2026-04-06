В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Музеи Саратовской области приглашают на мероприятия, посвященные Дню космонавтики и 65-летию полета Юрия Гагарина. В программе — экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы для школьников и встречи с ветеранами космоса. Основные события запланированы на  апрель, с акцентом на важную дату 12 апреля.
 
Областной музей краеведения в Саратове проведет экскурсионный марафон, посвященный первому полету человека в космос.
 
Марксовский краеведческий музей организует выставку «Дорога в космос» и проведет экскурсии.
 
В Государственном музее К.А. Федина школьников ждут интерактивные викторины: «Если очень захотеть, можно в космос полететь», «Планета Маленького принца» и «Космический рейс».
 
Аркадакский краеведческий музей представит выставку «Родные лица на звездной дороге», посвященную землякам, связанным с космосом. Калининский историко-краеведческий музей покажет выставку «Дорога в космос» с экспонатами из своих фондов.
 
Аткарский краеведческий музей проведет лекцию «Что привело первого космонавта Ю.А. Гагарина в Аткарск?» и выставку «Наследие Ю.А. Гагарина на Аткарской земле».
 
Музей Л. Кассиля в Энгельсе организует занятия «Приключения космонавтиков» для детей.
 
Музей истории города Балаково проведет встречу «Геннадий Голобоков — посланник будущего» о художнике, интересующемся астрономией и дружившем с космонавтами. Красноармейский краеведческий музей представит выставку «Родина дала ему крылья…».
 
В Государственном музее К.А. Федина студенты колледжей встретятся с полковником ВКС РФ Иваном Бакановым — кавалером ордена Гагарина. Он расскажет о Байконуре.
 
Областной музей краеведения представит спектакль «Хороший роман».
 
12 апреля в Парке покорителей космоса имени Гагарина состоится церемония посвящения активистов муниципальных районов в лидеры регионального отделения «Движение Первых». Состоится концерт ведущих творческих коллективов и экскурсии по парку.
 