В районах северной зоны Саратовской области открывается охота на селезней, гусей и вальдшнепов  

6 апреля 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
В предстоящую субботу, 4 апреля, в районах северной зоны Саратовской области открывается охота на селезней уток, гусей и вальдшнепов. Охотники, получившие соответствующее разрешение, смогут охотиться в течение 10 дней на этих пернатых во всех районах региона кроме - Алгайского, Краснокутского, Новоузенского, Питерского и Ровенского районов. Эти районы относятся к южной зоне.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области продолжает выдачу разрешений на добычу пернатой дичи. Охотники могут получить разрешение не только лично обратившись в комитет, но и через единый электронный портал «Госуслуги».
 
Напомним, при подаче заявления охотники выбирают конкретный муниципальный район и угодья в нем, а также выбирают охотничьи ресурсы, которые они хотели бы добывать. В одно разрешение охотники могут вписать и селезня утки с подсадной на 35 дней и водоплавающую и боровую дичь на 10 дней в северную зону. При этом, заявитель обязательно должен указать количество дичи к добыче в соответствии с нормой допустимой добычи: вальдшнеп — 6 особей в сутки, гусь — 3 особи, селезень — 5.
 
Продолжается охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток, открывшаяся 21 марта. Эта охота продлится 35 дней. При этом завершается охота на водоплавающую и боровую дичь в районах южной зоны, открывшаяся 28 марта.
 
На данный момент гражданам выдано 7537 разрешений на пернатую дичь, в том числе 4 570 — через портал «Госуслуги».
 
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области