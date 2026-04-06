В районах северной зоны Саратовской области открывается охота на селезней, гусей и вальдшнепов  

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области продолжает выдачу разрешений на добычу пернатой дичи. Охотники могут получить разрешение не только лично обратившись в комитет, но и через единый электронный портал «Госуслуги».Напомним, при подаче заявления охотники выбирают конкретный муниципальный район и угодья в нем, а также выбирают охотничьи ресурсы, которые они хотели бы добывать. В одно разрешение охотники могут вписать и селезня утки с подсадной на 35 дней и водоплавающую и боровую дичь на 10 дней в северную зону. При этом, заявитель обязательно должен указать количество дичи к добыче в соответствии с нормой допустимой добычи: вальдшнеп — 6 особей в сутки, гусь — 3 особи, селезень — 5.Продолжается охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток, открывшаяся 21 марта. Эта охота продлится 35 дней. При этом завершается охота на водоплавающую и боровую дичь в районах южной зоны, открывшаяся 28 марта.На данный момент гражданам выдано 7537 разрешений на пернатую дичь, в том числе 4 570 — через портал «Госуслуги».Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области