XXXIX Собиновский музыкальный фестиваль посвящен Дмитрию Шостаковичу и российской музыке ХХ века

С 20 мая по 7 июня 2026 года на новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета будет проходить важнейшее событие в культурной жизни нашего региона – XXXIX Собиновский музыкальный фестиваль.В этом году фестиваль посвящен 120-летнему юбилею Дмитрия Шостаковича – выдающегося композитора, вошедшего в историю мировой музыки как классик и новатор ХХ века.Тема фестиваля - «Дмитрий Шостакович и российская музыка XX века». В программе Собиновского наряду с музыкой юбиляра будут представлены оперные и балетные спектакли его современников – Р. Глиэра, В. Шебалина, С. Прокофьева, М. Вайнберга, А. Петрова.Откроется фестиваль симфоническими и ораториальными опусами Шостаковича: «Траурно-триумфальной прелюдией», Симфонией №9 и вокально-симфонической поэмой «Казнь Степана Разина» на стихи Е.Евтушенко, представленной на фестивале в виде театрализованной постановки с участием солистов саратовской оперы лауреатов Международных конкурсов Виктора Куценко, Сергея Майданова, Владимира Ушакова, Театра хоровой музыки Саратовской филармонии им. А.Шнитке, хора и симфонического оркестра театра. Режиссер постановки – Андрей Сергеев, дирижер – народный артист РФ Юрий Кочнев. Музыкальную программу концерта будет предварять вступительное слово профессора Саратовской консерватории им. Л. Собинова Александра Демченко.В операх С. Прокофьева, В. Шебалина и А. Петрова, заявленных в программе, выступят приглашенные солисты из Большого театра России, театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова. Балетные спектакли «Супер Золушка», «Медный всадник», «Ромео и Джульетта» пройдут с участием премьеров Большого театра России, Музыкального театра Республики Карелия, Московского академического Музыкального театра им. Н. Сац.Ярким событием фестиваля станут гастроли коллектива Воронежского театра оперы и балета, который входит в топ-10 лучших региональных театров России. Воронежская балетная труппа покажет на фестивале одноактный балет Д.Шостаковича «Барышня и хулиган» и гала-концерт, посвященный творческому наследию выдающегося танцовщика и хореографа XX века Михаила Фокина.На XXXIX Собиновском фестивале слушателей ждет встреча с одной из самых перспективных певиц нового поколения – Юлианой Рогачевой в сопровождении джазового квартета Алексея Чернакова. В концертной программе будут представлены джазовые обработки всем известных песен, джазовые композиции и авторская музыка.В финале Собиновского меломанов ждет увлекательное состязание Конкурса Конкурсов вокалистов с 3 по 5 июня 2026 года, который проходит в рамках фестиваля с 1999 года.В заключительном концерте Собиновского фестиваля примут участие ведущие солисты Саратовского академического театра оперы и балета и лауреаты Конкурса Конкурсов вокалистов.В двух отделениях концертной программы солисты в сопровождении симфонического оркестра театра исполнят арии из русской и зарубежной оперной классики.