Саратовские врачи-эндокринологи прошли обучение в НМИЦ эндокринологии им И. И. Дедова

В Саратовской области продолжают работу школы диабета. Целью обучения является знакомство пациента с правильным диетическим питанием, нормативами физических нагрузок и упражнений, техникой введения инсулина, самоконтроля при помощи глюкометров и систем непрерывного мониторинга глюкозы, профилактики развития сосудистых осложнений.За 2025 год в 34 школах для взрослых и четырех школах для детей на базе поликлиник Саратова, Энгельса и районных больниц прошли обучение порядка 17 тыс человек, а за 2 месяца наступившего года – уже более 2 200 пациентов.Обучение проводится по структурированным программам, разработанным в НМИЦ эндокринологии им И. И. Дедова, куда на очные курсы повышения квалификации выезжают врачи и медицинские сестры.За 2025-2026 годы пять медицинских сестер и 10 врачей-эндокринологов, в том числе из поликлиник отдаленных районов, таких как Краснокутский, Татищевский, Алгайский прошли обучение на пятидневных очных курсах, которые проводятся в стационарных условиях.«В настоящее время обучение является неотъемлемой частью лечения сахарного диабета. При этом постоянно учиться и повышать уровень своих знаний о сахарном диабете необходимо и врачам. Курсы дают такую возможность – вместе с федеральными специалистами разбираются новейшие технологии, особенности питания у взрослых и маленьких пациентов с сахарным диабетом, меры профилактики осложнений.Кроме того, в рамках регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» планируется оснащение еще одного эндокринологического центра на базе Вольской районной больницы. Все это во благо здоровья пациентов и для улучшения качества их жизни», - прокомментировал министр здравоохранения Владимир Дудаков.