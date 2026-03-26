13:30 | 26 марта
Депутаты приняли поправки в бюджет
12:30 | 26 марта
В регионе запускают использование Цифрового ID в общественном транспорте
11:00 | 26 марта
Управление по делам ЗАГС вошло в «Клуб бережливых органов ЗАГС»
10:00 | 26 марта
Саратовские врачи-эндокринологи прошли обучение в НМИЦ эндокринологии им И. И. Дедова
09:00 | 26 марта
В Саратове пройдет книжная ярмарка
17:00 | 25 марта
27 марта в прямом эфире болеем за наших — «Театралику» и «Анфас»
16:30 | 25 марта
Поправки в бюджет: средства направят на реализацию социально значимых проектов
15:00 | 25 марта
Главный механик, монтажник, тракторист-машинист: востребованные профессии у саратовских работодателей
14:30 | 25 марта
Прошли рейды по пресечению незаконной продажи алкоголя
13:00 | 25 марта
Доска почета работников культуры Саратовской области пополнилась новыми именами
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратовской области продолжают работу школы диабета. Целью обучения является знакомство пациента с правильным диетическим питанием, нормативами физических нагрузок и упражнений, техникой введения инсулина, самоконтроля при помощи глюкометров и систем  непрерывного мониторинга глюкозы, профилактики развития сосудистых осложнений.
 
За 2025 год в 34 школах для взрослых и четырех школах для детей на базе поликлиник Саратова, Энгельса и районных больниц прошли обучение порядка 17 тыс человек, а за 2 месяца наступившего года – уже более 2 200 пациентов.
 
Обучение проводится по структурированным программам, разработанным в НМИЦ эндокринологии им И. И. Дедова, куда на очные курсы повышения квалификации выезжают врачи и медицинские сестры.
 
За 2025-2026 годы пять медицинских сестер и 10 врачей-эндокринологов, в том числе из поликлиник отдаленных районов, таких как Краснокутский, Татищевский, Алгайский прошли обучение на пятидневных очных курсах, которые проводятся в стационарных условиях.
 
«В настоящее время обучение является неотъемлемой частью лечения сахарного диабета. При этом постоянно учиться и повышать уровень своих знаний о сахарном диабете необходимо и врачам. Курсы дают такую возможность – вместе с федеральными специалистами  разбираются новейшие  технологии, особенности питания у взрослых и маленьких пациентов с сахарным диабетом, меры профилактики осложнений.
 
Кроме того, в рамках регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» планируется оснащение еще одного эндокринологического центра на базе Вольской районной больницы. Все это во благо здоровья пациентов и для улучшения качества их жизни», - прокомментировал министр здравоохранения Владимир Дудаков.
 