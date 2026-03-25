В Саратовскую область потянулись гуси

Также подписчики комитета охотничьего хозяйства и рыболовства сообщают о повсеместном появлении пернатой дичи в районах южной зоны. Так, например, по сообщениям от охотников в прошедшие выходные — на открытии сезона охоты на селезня утки с подсадной первые трофеи добыли в Питерском районе.«Весна набирает обороты, сезон охот традиционно пройдет успешно. Птица появилась в южных районах, тянется и на север», - прокомментировал информацию министр — председатель комитета Александр Гаврилов.Напомним, сезон весенней охоты стартовал 21 марта - с охоты на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток. Сезон продолжится открытием 28 марта охоты на водоплавающую и боровую дичь в южной зоне (5 районов области — Алгайский, Краснокутский, Новоузенский, Питерский и Ровенский), а 4 апреля - в районах северной зоны (все остальные районы области).Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области продолжает выдачу разрешений на добычу пернатой дичи. Охотники могут получить разрешение не только лично, обратившись в комитет, но и через единый электронный портал «Госуслуги».