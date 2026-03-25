25 марта 2026 СРЕДА
15:00 | 25 марта
Главный механик, монтажник, тракторист-машинист: востребованные профессии у саратовских работодателей
14:30 | 25 марта
Прошли рейды по пресечению незаконной продажи алкоголя
13:00 | 25 марта
Доска почета работников культуры Саратовской области пополнилась новыми именами
12:30 | 25 марта
Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» 2026
11:30 | 25 марта
К весенней посевной аграрии региона приобрели 73% от необходимого объема минеральных удобрений
10:30 | 25 марта
В Саратовскую область потянулись гуси
09:00 | 25 марта
23 человека сдали экзамен по русскому языку досрочно
17:38 | 24 марта
Стоимость проезда на электротранспорте Саратова повысится на 3 рубля
17:36 | 24 марта
В Саратовской области упростили процесс получения жителями льготных лекарств
17:34 | 24 марта
В Саратове начнёт работать карта «Тройка»
В Саратовскую область потянулись гуси

В Саратовскую область потянулись гуси — птица замечена не только в южных районах региона, но и севернее.

 
 
Также подписчики комитета охотничьего хозяйства и рыболовства сообщают о повсеместном появлении пернатой дичи в районах южной зоны. Так, например, по сообщениям от охотников в прошедшие выходные — на открытии сезона охоты на селезня утки с подсадной первые трофеи добыли в Питерском районе.
 
«Весна набирает обороты, сезон охот традиционно пройдет успешно. Птица появилась в южных районах, тянется и на север», - прокомментировал информацию министр — председатель комитета Александр Гаврилов.
 
Напомним, сезон весенней охоты стартовал 21 марта  - с охоты на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток. Сезон продолжится открытием 28 марта охоты на водоплавающую и боровую дичь в южной зоне (5 районов области — Алгайский, Краснокутский, Новоузенский, Питерский и Ровенский), а 4 апреля - в районах северной зоны (все остальные районы области).
 
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области продолжает выдачу разрешений на добычу пернатой дичи. Охотники могут получить разрешение не только лично, обратившись в комитет, но и через единый электронный портал «Госуслуги».
 