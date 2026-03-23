В Саратовской области отремонтируют дороги к 10 медицинским учреждениям

В Саратовской области отремонтируют дороги к 10 медицинским учреждениям

 
Эти дороги расположены в Саратове и Марксе. Общая протяженность отремонтированных дорог к объектам здравоохранения составит 11,4 км
 
В Марксе в этом году будет отремонтирован транзитный маршрут, переданный области, по улицам Дорожная, Карла Маркса, Кирова, Загородная Роща. Дорога ведет к районной больнице, поликлинике и роддому.  
 
В Саратове по нацпроекту Президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни» будут отремонтированы участки дорог по улицам Соколовая, Большая Горная и проспект Строителей, которые ведут к медицинским учреждениям: Университетская клиническая больница № 1 им. С. Р. Миротворцева, Центр комбустиологии, Городская клиническая больница №9, Саратовская городская детская больница № 7 и другим.  
 
Кроме того, в список на ремонт в 2026 году включили дороги, которые являются частью маршрута до фельдшерско-акушерских пунктов, а также позволяют жителям отдаленных сел добраться до районных больниц.
 
Например, ФАПы имеются в с. Росташи, с. Грачевка,  с. Шебалов, с. Новосельское, расположенным вдоль дороги «Аркадак - Соцземледельский» в Аркадакском районе, также дорога обеспечивает доступность к районной больнице, поликлинике Аркадакской РБ.
 
Вблизи дороги «Новоузенск - Основной» в Новоузенском районе находятся ФАП п. Солянка, с. Пограничное, п. Дюрский, отделение врача общей практики п. Основной.
 
В селах Старицкое, Липовка и Осиновка Энгельсского района, к которым ведет дорога «Автоподъезд к с. Осиновка – с. Липовка», находятся ФАПы и амбулатория.  
 
Отметим, что на реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году будет направлено 14,7 млрд рублей. За счет этих средств будет отремонтировано более 400 км дорог регионального значения. Ознакомиться с перечнем  региональных дорог для ремонта можно в  официальной  группе министерства дорожного хозяйства Саратовской области в социальной сети вконтакте: https://vk.ru/mindor64?from=groups
 