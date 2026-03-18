В ближайшую субботу стартует сезон весенней охоты
Сезон открывается 21 марта с охоты на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток. Затем, 28 марта, откроется охота на водоплавающую и боровую дичь в южной зоне (5 районов области — Алгайский, Краснокутский, Новоузенский, Питерский и Ровенский), а 4 апреля продолжится в районах северной зоны (все остальные районы области).
Накануне открытия сезона специалисты комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области напомнили об основных требованиях к нахождению в охотугодьях и правилах весенней охоты на пернатую дичь.
Весенняя охота в Саратовской области осуществляется на гусей, вальдшнепа и селезней уток. Охота на уток (самок) запрещена!
Охота осуществляется в отведенных местах; в пределах сроков — южная и северная зона в течение 10 календарных дней, селезни уток с подсадной — в течение 35 дней; с соблюдением норм добычи.
У охотника должен быть охотничий билет, разрешения на добычу и на оружие.
Весенняя охота на вальдшнепа допускается только во время вечернего перелета (перемещения) птицы.
На селезней уток и гусей охота осуществляется только из укрытия с подсадной уткой. Использование живой подсадной (манной) утки обязательно, остальные средства привлечения внимания селезня утки (манки, профиля, чучела) — на усмотрение охотника.
Для охоты с подсадной уткой на селезня в качестве укрытия можно использовать варианты маскировки, которые позволяют охотнику находиться в укрытии и ожидать появления селезня. Надетый маскировочный костюм не является сооружением, соответственно наличие только костюма, без укрытия является нарушением.
Запрещено использование любых плавательных средств для преследования, выслеживания, поиска и добычи селезней, только для создания не находящегося в движении укрытия, а также подбора добытой дичи.
Запрещается поиск дичи и приближение к ней на расстояние выстрела из охотничьего оружия, в том числе путем перехватывания либо подкарауливания животного на пути его передвижения.
Запрещена охота на селезней с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненых селезней (подранков) и подачи добытой дичи.
Запрещено применение любых световых устройств, электронных манков и самоловов для добычи селезней.
Охота на селезней уток с использованием одной живой подсадной (манной) утки осуществляется с участием не более двух охотников. При этом до места охоты один из двоих охотников может добираться без подсадной утки.
До разделки дичи необходимо заполнить (разрешение) сведения о добытых охотничьих ресурсах.
