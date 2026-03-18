В ближайшую субботу стартует сезон весенней охоты

Накануне открытия сезона специалисты комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области напомнили об основных требованиях к нахождению в охотугодьях и правилах весенней охоты на пернатую дичь.Весенняя охота в Саратовской области осуществляется на гусей, вальдшнепа и селезней уток. Охота на уток (самок) запрещена!Охота осуществляется в отведенных местах; в пределах сроков — южная и северная зона в течение 10 календарных дней, селезни уток с подсадной — в течение 35 дней; с соблюдением норм добычи.У охотника должен быть охотничий билет, разрешения на добычу и на оружие.Весенняя охота на вальдшнепа допускается только во время вечернего перелета (перемещения) птицы.На селезней уток и гусей охота осуществляется только из укрытия с подсадной уткой. Использование живой подсадной (манной) утки обязательно, остальные средства привлечения внимания селезня утки (манки, профиля, чучела) — на усмотрение охотника.Для охоты с подсадной уткой на селезня в качестве укрытия можно использовать варианты маскировки, которые позволяют охотнику находиться в укрытии и ожидать появления селезня. Надетый маскировочный костюм не является сооружением, соответственно наличие только костюма, без укрытия является нарушением.Запрещено использование любых плавательных средств для преследования, выслеживания, поиска и добычи селезней, только для создания не находящегося в движении укрытия, а также подбора добытой дичи.Запрещается поиск дичи и приближение к ней на расстояние выстрела из охотничьего оружия, в том числе путем перехватывания либо подкарауливания животного на пути его передвижения.Запрещена охота на селезней с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненых селезней (подранков) и подачи добытой дичи.Запрещено применение любых световых устройств, электронных манков и самоловов для добычи селезней.Охота на селезней уток с использованием одной живой подсадной (манной) утки осуществляется с участием не более двух охотников. При этом до места охоты один из двоих охотников может добираться без подсадной утки.До разделки дичи необходимо заполнить (разрешение) сведения о добытых охотничьих ресурсах.