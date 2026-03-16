«Единая Россия» приглашает молодежь принять участие в предварительном голосовании

Для обеспечения максимальной доступности и оперативного решения возникающих вопросов работает региональный организационный комитет работает с понедельника по пятницу: с 10:00 до 17:00 часов; в субботу: с 10:00 до 14:00 часов, телефон: 8(8452) 52-11-29, info@saratov.er.ru.Оргкомитет призван обеспечить профессиональный общественный контроль за ходом процедуры.Список необходимых документов, а также иную информацию участники могут найти на официальном сайте предварительного голосования.«Предварительное голосование «Единой России» - это уникальная возможность для активных и неравнодушных жителей нашей области. Участие в нем позволяет проявить себя и получить поддержку избирателей.Процедура максимально открытая и прозрачная. Каждый кандидат и избиратель должен быть уверен, что результаты будут легитимными, а победят сильнейшие, то есть те, кому доверяют люди», - поделилась руководитель регионального штаба «Волонтеров Победы», представитель оргкомитета Оксана Павлова.