В Саратове увековечили имена участников специальной военной операции

просмотров: 159

Почтить память земляков-героев спецоперации собрались члены Правительства области, депутаты областной и городской Думы, представители ветеранских и молодежных общественных организаций, ветераны боевых действий, члены семей и близкие погибших военнослужащих, а также курсанты и студенты учебных заведений.Перед собравшимися выступили губернатор области Роман Бусаргин и председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов.В память о погибших военнослужащих была объявлена минута молчания и дан салютный залп. Литию по воинам, погибшим в войнах и локальных конфликтах, отслужил настоятель Храма святого Благоверного Великого князя Александра Невского, иерей Саратовской Епархии, отец Владимир Новиков. Муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов провел дуа.Ветеран боевых действий, кавалер медали «За отвагу», участник региональной программы «Наши герои» капитан Даниил Янклович отметил важность проводимой работы по увековечиванию памяти земляков:«Подобные мероприятия играют важнейшую роль для сохранения традиций и воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Отечеству. Наша обязанность - чтить память о наших земляках, которые отдали свои жизни за наше светлое будущее».Завершилась церемония возложением цветов к подножию мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах».Мероприятие было организовано Саратовским областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» при поддержке Правительства области и администрации муниципального образования «Город Саратов».