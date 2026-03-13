13 марта 2026 ПЯТНИЦА
19:38 | 13 марта
Рыжкова исключили из «Единой России» за коррупционные нарушения
15:54 | 13 марта
Саратовцам расскажут о творческом наследии Дмитрия Лунькова
15:30 | 13 марта
В Саратовской области выделено более 70 миллионов рублей на обновление оборудования на промышленных предприятиях  
14:00 | 13 марта
Саратов и Петровск вошли в новый федеральный туристический маршрут в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
13:30 | 13 марта
Открыт набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
13:00 | 13 марта
В Шиханах состоялся кинопоказ для героев СВО
12:00 | 13 марта
Энгельсские школьники стали победителями Интеллектуальной олимпиады ПФО
11:57 | 13 марта
В Саратове увековечили имена участников специальной военной операции
11:52 | 13 марта
Андрей Рыжков лишился депутатского мандата в связи с утратой доверия
11:04 | 13 марта
Экс-главу Балашовского собрания депутатов Рыжкова уличили в массовых коррупционных нарушениях
В Саратове увековечили имена участников специальной военной операции

В Саратове в Парке Победы на Соколовой горе состоялась церемония занесения имён погибших участников специальной военной операции на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах».
Почтить память земляков-героев спецоперации собрались члены Правительства области, депутаты областной и городской Думы, представители ветеранских и молодежных общественных организаций, ветераны боевых действий, члены семей и близкие погибших военнослужащих, а также курсанты и студенты учебных заведений.

Перед собравшимися выступили губернатор области Роман Бусаргин и председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов.

В память о погибших военнослужащих была объявлена минута молчания и дан салютный залп. Литию по воинам, погибшим в войнах и локальных конфликтах, отслужил настоятель Храма святого Благоверного Великого князя Александра Невского, иерей Саратовской Епархии, отец Владимир Новиков. Муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов провел дуа.

Ветеран боевых действий, кавалер медали «За отвагу», участник региональной программы «Наши герои» капитан Даниил Янклович отметил важность проводимой работы по увековечиванию памяти земляков:
«Подобные мероприятия играют важнейшую роль для сохранения традиций и воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Отечеству. Наша обязанность - чтить память о наших земляках, которые отдали свои жизни за наше светлое будущее».

Завершилась церемония возложением цветов к подножию мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах».

Мероприятие было организовано Саратовским областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» при поддержке Правительства области и администрации муниципального образования «Город Саратов».