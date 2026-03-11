11 марта 2026 СРЕДА
Новости
18:00 | 11 марта
Команда «Звездочка» - на Всероссийском этапе «Золотой шайбы»
17:00 | 11 марта
Определены все победители зонального этапа турнира по баскетболу 3х3
16:30 | 11 марта
Новый виток скандала вокруг балашовского депутата Рыжкова: платил детям зарплату
16:03 | 11 марта
Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу губернатора
16:02 | 11 марта
«Единая Россия» принимает заявки для участия в предварительном голосовании
15:30 | 11 марта
С начала года на детский телефон доверия позвонили почти 3 тысячи раз
14:30 | 11 марта
Саратовские школьники завоевали серебро Всероссийского турнира математических боёв
12:30 | 11 марта
«Женский» бизнес: предпринимательницы занимаются производством термоуглей, военных боевых машин, добычей пьезокварца
12:10 | 11 марта
Политолог Александр Казаков: «Михаил Исаев усилит команду главы региона»
12:00 | 11 марта
Саратовская школьница спроектировала памятник для родного города
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подать заявление можно на сайте PG.ER.RU


Электронное предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая и определит кандидатов партии на предстоящих выборах в Государственную думу, Саратовскую городскую Думу и представительные органы местного самоуправления.
«Главная задача выслушать мнения и предложения жителей для их дальнейшего решения. Важно обеспечить открытость и легитимность процедуры. Доверие людей является основными принципами предварительного голосования. По его итогам кандидаты уже получат определенный уровень поддержки жителей. Подчеркну, в этой процедуре могут принимать участие все жители, обладающие активным избирательным правом. И именно им предстоит решить, кто из кандидатов достоин представлять «Единую Россию» на выборах», - отметил депутат Государственной Думы Николай Панков.
Напомним, для того, чтобы подать документы для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения кандидатами в депутаты на выборах в Государственную Думу и Саратовскую городскую Думу необходимо обратиться в региональный организационный комитет по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 10 с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов, в субботу с 10:00 до 14:00 часов, телефон: 8 (8452) 52-11-29, info@saratov.er.ru.
Вся информация о проведении предварительного голосования опубликована на сайте pg.er.ru.