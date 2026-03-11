Лучшие афиши представит регион в финале фестиваля «Театральное Приволжье»

просмотров: 166

Подведены итоги регионального этапа конкурса на лучшую афишу окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».Всего на конкурс было подано 310 работ от 290 участников. В возрастной категории «Дети» (от 6 до 17 лет) в конкурсе участвовало 194 работы. Конкурсной комиссией были отобраны по 10 лучших детских и молодежных работ для участия в окружном этапе конкурса.В категории «Дети» лучшие работы представили:Аникина Варвара – 12 лет – Школа креативных индустрий г. Саратов - афиша к спектаклю театральной студии «Арлекин», г. Заречный Пензенской области «Лика + Марат. И Леонидик» по пьесе А. Арбузова «Мой бедный Марат»;Главинская Екатерина – 14 лет – Школа креативных индустрий г. Саратов - афиша к спектаклю студенческого экспериментального театра пластики «Кафедра» г. Чебоксары Чувашской Республики «Жизнь…»;Ермакова Виктория – 13 лет – Краснокутская ДШИ - афиша к спектаклю театрального коллектива «Мгновение» г. Ковылкино Республика Мордовия «А зори здесь тихие» по мотивам повести Б. Васильева;Исаева Арина – 10 лет – ДШИ г. Красноармейска - афиша к спектаклю театра-студии «Стрелка», г. Киров Кировская область «Никто» по мотивам романа Альберта Лиханова;Капинос Владислав – 11 лет – Краснокутская ДШИ - афиша к спектаклю театральной школы «Другое место», г. Ульяновск «Маленький принц» Антуан Де Сент-Экзюпери;Лебедев Илья – 11 лет – Школа креативных индустрий г. Саратов - афиша к спектаклю студенческого коллектива Института искусств, г. Ижевск Удмуртская Республика по мотивам повести В. Распутина «Прощание с Матёрой»;Матвеева Владислава – 17 лет – Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова - афиша к спектаклю авторского студенческого театра «17-ая Скрипка», г. Пермь, Пермский край «Калека с острова И.» по пьесе М. Макдонах «Калека с острова Инишман»;Савельева Ксения – 14 лет – Художественная студия Радищевского музея - афиша к спектаклю школьного театра «Синяя птица», г. Волжск, Республика Марий Эл «Петя и волк» по мотивам симфонической сказки Сергея Прокофьева;Скорнякова Полина – 15 лет - ДШИ р.п. Сенной Вольского района– плакат, популяризирующий фестиваль «Театральное Приволжье»;Халова Варвара – 17 лет - Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова - афиша к спектаклю студенческого театра ПГУ «Кириллица», г. Пенза «Женитьба Бальзаминова» по мотивам пьес А. Н. Островского.«Фестиваль "Театральное Приволжье" — один из самых значимых творческих проектов, объединяющий детей и молодежь Приволжского федерального округа. Фестиваль успешно формирует пространство культурного диалога между регионами, вдохновляет юных актеров развиваться, верить в себя и свое творчество. Участие саратовских коллективов и художников в финале — заслуженное признание их таланта и подтверждение высокого уровня нашей театральной школы», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Победителей VII сезона объявят 27 марта — во Всемирный день театра.Общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.