В Ижевске проходит Зимний Кубок ПФО и Первенство России по спортивному туризму

От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова участников поприветствовал помощник полпреда Владимир Колчин. В своем обращении он отметил важность таких мероприятий для развития спорта и патриотического воспитания молодежи:«Зимний Кубок ПФО и Первенство России – это не только яркие спортивные баталии на лыжных трассах, но и настоящая школа стойкости и командного духа. От имени полпреда желаю всем участникам чистых побед, крепкого здоровья и незабываемых впечатлений. Такие соревнования укрепляют единство Приволжья и всей России!».Соревнования собрали сильнейших спортсменов из ПФО, ЦФО, СЗФО, Сибирского и Уральского федеральных округов.Соревнования проходят на специально подготовленных трассах в окрестностях Ижевска. В программе – индивидуальные и командные заезды на лыжах с элементами спортивного туризма, включая ориентирование и преодоление естественных препятствий. Ожидается участие более 400 спортсменов в различных возрастных группах, из них 206 от регионов ПФО, в том числе сборная команда Саратовской области.Итоги соревнований будут учитываться в общекомандном зачете окружного Спортивно-туристского лагеря «Туриада», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе