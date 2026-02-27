27 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
13:30 | 27 февраля
Военкор НТВ встретился с молодежью Саратова
12:42 | 27 февраля
В Ижевске проходит Зимний Кубок ПФО и Первенство России по спортивному туризму
11:30 | 27 февраля
На охрану лесов от пожаров в 2026 году выделено 173 млн рублей
10:42 | 27 февраля
Подвиг Сергея Соболева объединил 170 юных исследователей России
10:41 | 27 февраля
Жители просят дать правовую оценку действиям иноагента
18:23 | 26 февраля
Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за народную программу и системную поддержку Правительства  
17:43 | 26 февраля
Школьники Саратовской области блеснули знаниями на конференции «Патриоты России»
16:00 | 26 февраля
В Саратовской области актер Влад Канопка поговорил со школьниками о книгах, фантазии и театре
15:30 | 26 февраля
На развитие саратовских сел будет направлено более 1 млрд 300 млн рублей
14:30 | 26 февраля
Историческая онлайн-игра «1418» пройдет 24 марта 2026 года
В Ижевске проходит Зимний Кубок ПФО и Первенство России по спортивному туризму

Новости
26 февраля в Ижевске состоялось торжественное открытие Зимнего Кубка Приволжского федерального округа и Первенства России по спортивному туризму на лыжных дистанциях.



От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова участников поприветствовал помощник полпреда Владимир Колчин. В своем обращении он отметил важность таких мероприятий для развития спорта и патриотического воспитания молодежи:

«Зимний Кубок ПФО и Первенство России – это не только яркие спортивные баталии на лыжных трассах, но и настоящая школа стойкости и командного духа. От имени полпреда желаю всем участникам чистых побед, крепкого здоровья и незабываемых впечатлений. Такие соревнования укрепляют единство Приволжья и всей России!».

Соревнования собрали сильнейших спортсменов из ПФО, ЦФО, СЗФО, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Соревнования проходят на специально подготовленных трассах в окрестностях Ижевска. В программе – индивидуальные и командные заезды на лыжах с элементами спортивного туризма, включая ориентирование и преодоление естественных препятствий. Ожидается участие более 400 спортсменов в различных возрастных группах, из них 206 от регионов ПФО, в том числе сборная команда Саратовской области.

Итоги соревнований будут учитываться в общекомандном зачете окружного Спортивно-туристского лагеря «Туриада», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе