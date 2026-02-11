11 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
17:00 | 10 февраля
Опубликована деловая программа 9-го Агропромышленного Форума «Саратов-Агро. 2026»
16:29 | 10 февраля
Матери и сестре вручили Звезду Героя
16:27 | 10 февраля
Герой России отметил мужество саратовцев на СВО
15:30 | 10 февраля
Школьники региона проверили свои знания в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
14:30 | 10 февраля
III Форум «Креативный Саратов» будет посвящен гастрономии
13:30 | 10 февраля
Теперь по короткому номеру 122 можно оставить обращение по льготному лекарственному обеспечению
12:30 | 10 февраля
Стартовал проект «Академия КСВО РФ» для команд НКО, оказывающих поддержку участникам СВО и их семьям
11:30 | 10 февраля
Более 700 саратовских старшеклассников приняли участие в фестивале, посвященном Дню российской науки
10:00 | 10 февраля
Более 130 сортов и гибридов саратовской селекции внесены в Реестр селекционных достижений
09:00 | 10 февраля
Год единства народов: гастрономический фестиваль «Пельменьфест» прошел в центре соцобслуживания Энгельсского района
Матери и сестре вручили Звезду Героя

Паблик «Твои Герои, Саратов! ZOV» рассказал о подвиге Героя России Алексея Максюкова.

Звезду Героя России торжественно вручили семье Алексея Максюкова. Мероприятие прошло 27 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге в Главном штабе Военно-Морского Флота. Приказ о награждении Владимир Путин подписал 15 октября, но вручение с согласия мамы и сестры Героя состоялось в День 320-летия создания Морской пехоты.

Стрелок ефрейтор Алексей Максюков проходил службу в 61-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Северного флота.

С апреля 2023 года принимал участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

В апреле 2024 года боец совершил несколько подвигов на передовой. После атаки БПЛА, несмотря на ранения, принял командование подразделением на себя и продолжил выполнение боевой задачи. Профессиональной корректировкой огня боец способствовал уничтожению тяжелого ударного БПЛА типа «Баба-Яга». Организовал эвакуацию и лично под огневым воздействием противника эвакуировал двух раненых товарищей. Закрыл товарища собой при разрыве боевой части FPV-дрона противника рядом, получив многочисленные ранения. Проявляя мужество и отвагу, несмотря на ранение под интенсивным огнем уничтожил расчет крупнокалиберного пулемета противника и ранил 2-х неонационалистов. Обеспечивая эвакуацию раненных, сдерживал наступающие силы противника. После ряда безрезультативных атак, противником по позиции ефрейтора Максюкова было нанесено массированное огневое поражение артиллерийскими снарядами с кассетной частью, в следствии которого военнослужащий погиб. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтору Максюкову Алексею Вячеславовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Маме Ольге Александровне и сестре Елене звезду Героя вручал командующий ВМС РФ Герой России Александр Моисеев. В зале находились, как сослуживцы и командир Алексея, так и один из тех, чей отход он прикрывал.

«На его примере будут воспитываться новые поколения воинов! Россия, Саратовская область и Краснокутский район обрели имя достойное гордости - пример служения своему Отечеству, несмотря ни на что», - отметили в паблике «Твои Герои, Саратов! ZOV».