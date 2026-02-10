Стартовал проект «Академия КСВО РФ» для команд НКО, оказывающих поддержку участникам СВО и их семьям

просмотров: 95

Стартовал уникальный проект Комитета семей воинов Отечества «Академия КСВО РФ» — образовательная программа для региональных команд некоммерческих организаций и волонтерских групп, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей.Организатором проекта выступает АНО «Комитет семей воинов Отечества». Партнером проекта является АНО «Таврида.Арт».В результате отбора в очном обучении примут участие 50 сильнейших команд НКО и волонтерских групп регионального уровня. Команда будет состоять из руководителя проектной группы, медиаволонтера и волонтера по проектной деятельности. Каждый член команды пройдет свое обучение у федеральных экспертов по профильному направлению: высшая школа руководителей, медиа, социальное проектирование.Проект направлен на поиск, развитие и обучение проектных команд, работающих в сфере социальной, культурной и медийной поддержки участников СВО, а также на повышение профессиональных компетенций в управлении, проектной деятельности и медиасопровождении проектов.В рамках Академии КСВО отобранные команды пройдут очные образовательные модули, получат практические знания в сфере управления, проектной деятельности и медиакоммуникаций, а также разработают и защитят собственные проекты, направленные на помощь участникам СВО и их семьям и интеграцию демобилизованных военнослужащих в гражданское общество. В результате обучения каждая команда доработает и защитит свой собственный проект, направленный на помощь участникам специальной военной операции и их семьям.Обучение пройдет с 30 марта по 3 апреля 2026г. Место проведения: Академия «Меганом», г. Судак, Республика Крым.Эксперты КСВО будут сопровождать проекты участников до конца октября 2026 года.К участию приглашаются команды из трех человек – руководитель проектной группы, медиаволонтер и волонтер по проектной деятельности.Регистрация команд осуществляется через официальный сайт организатора проекта www.ксво.рф до 23 февраля 2026 года.Каждая команда подает одну заявку с описанием опыта команды и собственного проекта, который планирует реализовать или масштабировать до конца 2026 года.Экспертный совет оценивает заявки по следующим критериям: адресность и обоснованность решения проблемы проекта, проработанность проектной идеи, презентация проекта и другие.По итогам рейтинга отбора команд определяются участники образовательной программы.Ссылка на официальный телеграм-канал проекта https://t.me/AcademiaKSVO.