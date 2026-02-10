10 Февраля 2026 ВТОРНИК
Новости
15:30 | 10 февраля
Школьники региона проверили свои знания в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
14:30 | 10 февраля
III Форум «Креативный Саратов» будет посвящен гастрономии
13:30 | 10 февраля
Теперь по короткому номеру 122 можно оставить обращение по льготному лекарственному обеспечению
12:30 | 10 февраля
Стартовал проект «Академия КСВО РФ» для команд НКО, оказывающих поддержку участникам СВО и их семьям
11:30 | 10 февраля
Более 700 саратовских старшеклассников приняли участие в фестивале, посвященном Дню российской науки
10:00 | 10 февраля
Более 130 сортов и гибридов саратовской селекции внесены в Реестр селекционных достижений
09:00 | 10 февраля
Год единства народов: гастрономический фестиваль «Пельменьфест» прошел в центре соцобслуживания Энгельсского района
22:43 | 09 февраля
Согласована кандидатура на должность главы Тарлыковского муниципального образования
22:42 | 09 февраля
В суде продолжается рассмотрение уголовного дела о закупке катера T-Rex
16:30 | 09 февраля
Студенты-технологи познакомились с тонкостями кондитерского производства
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Стартовал проект «Академия КСВО РФ» для команд НКО, оказывающих поддержку участникам СВО и их семьям

Новости
Стартовал проект «Академия КСВО РФ» для команд НКО, оказывающих поддержку участникам СВО и их семьям


Стартовал уникальный проект Комитета семей воинов Отечества «Академия КСВО РФ» — образовательная программа для региональных команд некоммерческих организаций и волонтерских групп, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей.

Организатором проекта выступает АНО «Комитет семей воинов Отечества». Партнером проекта является АНО «Таврида.Арт».

В результате отбора в очном обучении примут участие 50 сильнейших команд НКО и волонтерских групп регионального уровня. Команда будет состоять из руководителя проектной группы, медиаволонтера и волонтера по проектной деятельности. Каждый член команды пройдет свое обучение у федеральных экспертов по профильному направлению: высшая школа руководителей, медиа, социальное проектирование.

Проект направлен на поиск, развитие и обучение проектных команд, работающих в сфере социальной, культурной и медийной поддержки участников СВО, а также на повышение профессиональных компетенций в управлении, проектной деятельности и медиасопровождении проектов.

В рамках Академии КСВО отобранные команды пройдут очные образовательные модули, получат практические знания в сфере управления, проектной деятельности и медиакоммуникаций, а также разработают и защитят собственные проекты, направленные на помощь участникам СВО и их семьям и интеграцию демобилизованных военнослужащих в гражданское общество. В результате обучения каждая команда доработает и защитит свой собственный проект, направленный на помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Обучение пройдет с 30 марта по 3 апреля 2026г. Место проведения: Академия «Меганом», г. Судак, Республика Крым.

Эксперты КСВО будут сопровождать проекты участников до конца октября 2026 года.

К участию приглашаются команды из трех человек – руководитель проектной группы, медиаволонтер и волонтер по проектной деятельности.

Регистрация команд осуществляется через официальный сайт организатора проекта www.ксво.рф до 23 февраля 2026 года.

Каждая команда подает одну заявку с описанием опыта команды и собственного проекта, который планирует реализовать или масштабировать до конца 2026 года.

Экспертный совет оценивает заявки по следующим критериям: адресность и обоснованность решения проблемы проекта, проработанность проектной идеи, презентация проекта и другие.

По итогам рейтинга отбора команд определяются участники образовательной программы.

Ссылка на официальный телеграм-канал проекта https://t.me/AcademiaKSVO.