Более 180 млн. рублей было направлено на реализацию федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2025 году
На заседании Правительства Саратовской области министр культуры Наталия Щелканова представила развернутый отчет об итогах реализации в 2025 году федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области», а также ключевых задачах на 2026 год.
Общий объем финансирования национального проекта Президента Владимира Путина «Семья» составил 187,06 млн рублей. Министр отметила, что важнейшим направлением в работе были системная модернизация инфраструктуры культуры и повышение доступности услуг для семей и молодежи.
Завершены первый этап капитального ремонта ДК с. Ивантеевка (31,2 млн руб., двухлетний контракт, 100% этапа); первый этап ремонта Энгельсского краеведческого музея (28,6 млн руб., с муниципальным софинансированием); ДШИ Перелюбского района (20,4 млн руб.).
Модернизация библиотечной сети охватила ремонт четырех библиотек (Саратов – 2, Маркс, р.п. Степное; 22,8 млн руб.); создание шести модельных библиотек (Энгельс, Саратов – 3, Петровск, Балашов; 62 млн руб.) как интеллектуальных центров с высокоскоростным интернетом, эргономичным дизайном и цифровыми технологиями.
Техническое перевооружение: оснащение филармонии им. А. Шнитке (20,8 млн руб.: LED-экраны, кулисы, системы освещения, лазерный проектор); музейного комплекса им. Панфилова (12,1 млн руб.: экспозиционные конструкции, светотехника); пяти кинозалов в Петровском и Ровенском районах (14,6 млн руб.: мультимедиа, акустика, кресла).
Поддержка талантов: создана Школа креативных индустрий на базе ДШИ №7 (Саратов; 79,1 млн руб., 120 учащихся по шести направлениям) в рамках проекта «Развитие искусства и творчества».
Федеральный проект «Культура малой Родины» (72,8 млн руб., 100% исполнения): текущий ремонт 13 ДК, оборудование для 52 ДК; 16 премьер в рамках «Театры малых городов» и «Театры – детям»; оснащение театров (кукольный «Теремок», оперетта, Балаковский ТЮЗ и др.).
Кадровый и фондовый потенциал: 23 771 новых книг в библиотеки (10,6 млн руб.); трудоустройство 30 специалистов по программе «Земский работник культуры» (1 млн руб. каждому); проект «50 ДК» (20,5 млн руб., 100% исполнения) для укрепления матбазы в сельских районах.
«Реализация этих мер формирует экосистему культурных услуг, инвестируя в человеческий капитал региона и способствуя демографическим целям национального проекта «Семья» – сохранению населения, поддержке семьи и развитию талантов», – подчеркнула министр.
В 2026 году реализация национального проекта «Семья» продолжается. Общий объем финансирования — 510,9 млн рублей, включая капитальный ремонт ключевых объектов культуры в более чем 20 муниципалитетах, техническое переоснащение музеев, создание трех модельных библиотек и приобретение оборудования для 13 детских школ искусств на 50,7 млн рублей.
Новые направления работы включают создание пяти детских культурно-просветительских центров (три в Саратове, по одному в Балашове и Пугачеве) для всестороннего развития детей. Поощрение лучших практик: заявка библиотеки Вольского района и шести домов культуры (три в Саратове, по одному в Марксовском, Ртищевском и Энгельсском районах).
На федеральный проект «Культура малой Родины» выделено 91,5 млн рублей на ремонт 14 домов культуры, создание 12 премьерных спектаклей, закупку оборудования и транспорта для театров Саратовской области.
Программа «Земский работник культуры» финансируется на 35 млн рублей для трудоустройства 35 специалистов.
В 2026 году реализация национального проекта «Семья» продолжается. Общий объем финансирования — 510,9 млн рублей, включая капитальный ремонт ключевых объектов культуры в более чем 20 муниципалитетах, техническое переоснащение музеев, создание трех модельных библиотек и приобретение оборудования для 13 детских школ искусств на 50,7 млн рублей.
Новые направления работы включают создание пяти детских культурно-просветительских центров (три в Саратове, по одному в Балашове и Пугачеве) для всестороннего развития детей. Поощрение лучших практик: заявка библиотеки Вольского района и шести домов культуры (три в Саратове, по одному в Марксовском, Ртищевском и Энгельсском районах).
На федеральный проект «Культура малой Родины» выделено 91,5 млн рублей на ремонт 14 домов культуры, создание 12 премьерных спектаклей, закупку оборудования и транспорта для театров Саратовской области.
Программа «Земский работник культуры» финансируется на 35 млн рублей для трудоустройства 35 специалистов.