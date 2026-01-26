26 ЯНВАРЯ 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
18:52 | 26 января
27 января – День снятия блокады Ленинграда
18:00 | 26 января
Модельная библиотека Энгельса откроет уникальный  цифровой архив по краеведению
17:30 | 26 января
В районах области с нетерпением ждут модернизацию коммунальных сетей
16:27 | 26 января
Закупка катера T-Rex 40 производилась для саратовского облспаса и соответствовала законодательству
16:00 | 26 января
Депутат заявил о необходимости ограничения возможностей иноагентов
15:36 | 26 января
Проект «Твой Ход» открывает шестой сезон для студентов Саратовской области
12:30 | 26 января
В зоне СВО воюют 367 саратовцев из «Боевого братства»
12:00 | 26 января
У магазина Думлера и здания волостного Совета в Красном Куте появилась зона охраны
11:00 | 26 января
В Энгельсе состоялся День зимних спортивных забав
09:56 | 26 января
Информация о проведении занятий в школах во время морозов
Модельная библиотека Энгельса откроет уникальный  цифровой архив по краеведению

Центральная городская библиотека города Энгельса, модернизированная в 2025 году в рамках национального проекта «Семья», который реализуется по инициативе Президента России В.В.Путина, запускает новый проект по созданию электронной цифровой коллекции краеведческих изданий на основе договоров с авторами.


Это уникальное цифровое пространство станет настоящей находкой для всех любителей истории родного края, исследователей и студентов, интересующихся культурой региона.

- Обладая уникальными краеведческими ресурсами по истории Покровска-Энгельса, модельная библиотека сегодня  обеспечивает максимальный доступ к этим ресурсам любителям истории родного края, исследователям, студентам. Цифровой формат коллекции позволит получать доступ к материалам независимо от места проживания. Начало коллекции положат исследовательские труды заслуженного работника культуры Российской Федерации, Почётного гражданина Энгельсского муниципального образования Елизаветы Ериной,- рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Электронная библиотека будет представлять обширную коллекцию оцифрованных материалов, посвященных историческому наследию региона, его культуре, природе и выдающимся жителям. Здесь будут собраны уникальные архивные документы, фотографии, карты, научные исследования и литературные произведения местных авторов –краеведов.