Модельная библиотека Энгельса откроет уникальный  цифровой архив по краеведению

Это уникальное цифровое пространство станет настоящей находкой для всех любителей истории родного края, исследователей и студентов, интересующихся культурой региона.- Обладая уникальными краеведческими ресурсами по истории Покровска-Энгельса, модельная библиотека сегодня обеспечивает максимальный доступ к этим ресурсам любителям истории родного края, исследователям, студентам. Цифровой формат коллекции позволит получать доступ к материалам независимо от места проживания. Начало коллекции положат исследовательские труды заслуженного работника культуры Российской Федерации, Почётного гражданина Энгельсского муниципального образования Елизаветы Ериной,- рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Электронная библиотека будет представлять обширную коллекцию оцифрованных материалов, посвященных историческому наследию региона, его культуре, природе и выдающимся жителям. Здесь будут собраны уникальные архивные документы, фотографии, карты, научные исследования и литературные произведения местных авторов –краеведов.