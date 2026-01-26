Модельная библиотека Энгельса откроет уникальный цифровой архив по краеведению
Центральная городская библиотека города Энгельса, модернизированная в 2025 году в рамках национального проекта «Семья», который реализуется по инициативе Президента России В.В.Путина, запускает новый проект по созданию электронной цифровой коллекции краеведческих изданий на основе договоров с авторами.
Это уникальное цифровое пространство станет настоящей находкой для всех любителей истории родного края, исследователей и студентов, интересующихся культурой региона.
- Обладая уникальными краеведческими ресурсами по истории Покровска-Энгельса, модельная библиотека сегодня обеспечивает максимальный доступ к этим ресурсам любителям истории родного края, исследователям, студентам. Цифровой формат коллекции позволит получать доступ к материалам независимо от места проживания. Начало коллекции положат исследовательские труды заслуженного работника культуры Российской Федерации, Почётного гражданина Энгельсского муниципального образования Елизаветы Ериной,- рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Электронная библиотека будет представлять обширную коллекцию оцифрованных материалов, посвященных историческому наследию региона, его культуре, природе и выдающимся жителям. Здесь будут собраны уникальные архивные документы, фотографии, карты, научные исследования и литературные произведения местных авторов –краеведов.
Это уникальное цифровое пространство станет настоящей находкой для всех любителей истории родного края, исследователей и студентов, интересующихся культурой региона.
- Обладая уникальными краеведческими ресурсами по истории Покровска-Энгельса, модельная библиотека сегодня обеспечивает максимальный доступ к этим ресурсам любителям истории родного края, исследователям, студентам. Цифровой формат коллекции позволит получать доступ к материалам независимо от места проживания. Начало коллекции положат исследовательские труды заслуженного работника культуры Российской Федерации, Почётного гражданина Энгельсского муниципального образования Елизаветы Ериной,- рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Электронная библиотека будет представлять обширную коллекцию оцифрованных материалов, посвященных историческому наследию региона, его культуре, природе и выдающимся жителям. Здесь будут собраны уникальные архивные документы, фотографии, карты, научные исследования и литературные произведения местных авторов –краеведов.