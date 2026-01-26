26 ЯНВАРЯ 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
12:30 | 26 января
В зоне СВО воюют 367 саратовцев из «Боевого братства»
12:00 | 26 января
У магазина Думлера и здания волостного Совета в Красном Куте появилась зона охраны
11:00 | 26 января
В Энгельсе состоялся День зимних спортивных забав
09:56 | 26 января
Информация о проведении занятий в школах во время морозов
09:55 | 26 января
Помощь новым территориям: Саратовский медколледж делится опытом
15:11 | 25 января
Строительство школы на 1100 мест в Ленинском районе: свежий обзор
16:20 | 24 января
В Саратове почтили память жертв «расказачивания»
10:50 | 24 января
В Борисоглебском храме прошла церемония посвящения в казаки
17:00 | 23 января
Стартовал конкурс афиш и плакатов "Театрального Приволжья"
16:04 | 23 января
Два проекта саратовских НКО вошли в 100 лучших реализованных проектов 2024 года
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Для двух старинных зданий в Красном Куте установлена объединённая зона охраны. Утверждены режимы и регламенты использования территорий у объектов культурного наследия регионального значения «Здание магазина Думлера» и «Здание, в котором в 1918 году размещался волостной совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». Старинные строения находятся по адресам: ул. Московская, 58, и ул. Комсомольская, 32.


При подготовке проекта специалисты провели натурные, историко-культурные, архивные исследования, а также проанализировали градостроительную документацию. Они отметили, что расстояние между объектами составляет около 70 метров. Памятники расположены в одном квартале и фиксируют его противоположные углы. Рядом со старинными домами находятся здания разных градостроительных периодов при этом цельная среда не сформирована.

Для сохранения исторической застройки установлена охранная зона. Она включает городские участки с видами на объекты культурного наследия, в том числе территорию общего пользования на отрезках улиц Армейская, Московская, Комсомольская, а также часть площади имени Ленина. Согласно утверждённым режимам использования, на этих участках запрещено новое строительство, а также реконструкция имеющихся зданий с увеличением габаритов. Кроме того, здесь недопустимо размещение киосков, павильонов, палаток, лотков, навесов, наружной рекламы.

Для создания гармонии новых и исторических строений определена зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, которая состоит из двух участков. Один из них располагается в квартале между объектами культурного наследия, а другой — на противоположной стороне улицы Московской. В целях исключения возможности появления диссонирующих строений, а также сохранения видимости объектов установлены регламенты, ограничивающие новое строительство высотой 12 метров. При отделке фасадов на улице Московской запрещено применение сэндвич-панелей, технологии «вентилируемых фасадов», сплошное остекление, а также частичная окраска и использование цветов максимальной насыщенности и их сочетаний.

Комитет культурного наследия области