У магазина Думлера и здания волостного Совета в Красном Куте появилась зона охраны

При подготовке проекта специалисты провели натурные, историко-культурные, архивные исследования, а также проанализировали градостроительную документацию. Они отметили, что расстояние между объектами составляет около 70 метров. Памятники расположены в одном квартале и фиксируют его противоположные углы. Рядом со старинными домами находятся здания разных градостроительных периодов при этом цельная среда не сформирована.Для сохранения исторической застройки установлена охранная зона. Она включает городские участки с видами на объекты культурного наследия, в том числе территорию общего пользования на отрезках улиц Армейская, Московская, Комсомольская, а также часть площади имени Ленина. Согласно утверждённым режимам использования, на этих участках запрещено новое строительство, а также реконструкция имеющихся зданий с увеличением габаритов. Кроме того, здесь недопустимо размещение киосков, павильонов, палаток, лотков, навесов, наружной рекламы.Для создания гармонии новых и исторических строений определена зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, которая состоит из двух участков. Один из них располагается в квартале между объектами культурного наследия, а другой — на противоположной стороне улицы Московской. В целях исключения возможности появления диссонирующих строений, а также сохранения видимости объектов установлены регламенты, ограничивающие новое строительство высотой 12 метров. При отделке фасадов на улице Московской запрещено применение сэндвич-панелей, технологии «вентилируемых фасадов», сплошное остекление, а также частичная окраска и использование цветов максимальной насыщенности и их сочетаний.Комитет культурного наследия области