Два проекта саратовских НКО вошли в 100 лучших реализованных проектов 2024 года

просмотров: 105

На заседании Координационного комитета Фонда президентских грантов подвели итоги реализации социально значимых проектов, профинансированных Фондом и завершившихся в 2024 году. Мероприятие прошло под председательством Сергея Кириенко.В 2025 году процедуру оценки прошли 3 157 проектов, завершившихся до конца 2024 года. Они получили более 31 тысячи внешних оценок и 12 тысяч комментариев. В итоге 2 903 (92%) проекта были признаны реализованными успешно. Из их числа Координационный комитет выбрал 100 лучших.Среди инициатив, удостоенных этого высокого статуса – два проекта саратовских НКО:-проект «Партнерское наставничество - вектор развития донорства крови», реализованный Автономной некоммерческой организацией Центр социальных проектов «ДОНОР ВОЛГА»,-проект «Высшая лига айкидо» Региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация айкидо Саратовской области».Отметим, что АНО «ДОНОР ВОЛГА» вошла в ТОП-100 НКО России во второй раз.Ознакомиться с проектными инициативами можно на сайте топ.гранты.рф.