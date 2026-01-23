23 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 23 января
Стартовал конкурс афиш и плакатов "Театрального Приволжья"
16:04 | 23 января
Два проекта саратовских НКО вошли в 100 лучших реализованных проектов 2024 года
14:30 | 23 января
Учебные заведения и учреждения культуры Саратовской области приглашают создать Лектории Знания
13:30 | 23 января
В Центре народного творчества пройдет патриотическая программа «На страже Ленинграда»
12:58 | 23 января
Саратовские дизайнеры обсудили интеграцию в федеральные ретейлы и участие в Fashion Show
22:12 | 22 января
Казачьи классы продолжают укреплять традиции служения Отечеству
18:00 | 22 января
Лекторы Общества «Знание» в Саратове научили родителей медицинской грамотности
17:43 | 22 января
Более 190 тысяч саратовцев были вовлечены в научные события Десятилетия науки в 2025 году
14:20 | 22 января
В пункте отбора рассказали, как стать оператором БПЛА
10:45 | 22 января
Поволжский колледж выиграл грант на создание молодежного клуба
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Два проекта саратовских НКО вошли в 100 лучших реализованных проектов 2024 года

Новости
Два проекта саратовских НКО вошли в 100 лучших реализованных проектов 2024 года


На заседании Координационного комитета Фонда президентских грантов подвели итоги реализации социально значимых проектов, профинансированных Фондом и завершившихся в 2024 году. Мероприятие прошло под председательством Сергея Кириенко.

В 2025 году процедуру оценки прошли 3 157 проектов, завершившихся до конца 2024 года. Они получили более 31 тысячи внешних оценок и 12 тысяч комментариев.  В итоге 2 903 (92%) проекта были признаны реализованными успешно. Из их числа Координационный комитет выбрал 100 лучших.

Среди инициатив, удостоенных этого высокого статуса – два проекта саратовских НКО:
-проект «Партнерское наставничество - вектор развития донорства крови», реализованный Автономной некоммерческой организацией Центр социальных проектов «ДОНОР ВОЛГА»,
-проект «Высшая лига айкидо» Региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация айкидо Саратовской области».

Отметим, что АНО «ДОНОР ВОЛГА» вошла в ТОП-100 НКО России во второй раз.

Ознакомиться с проектными инициативами можно на сайте топ.гранты.рф.