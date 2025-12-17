В регионе расширены возможности получения бесплатной юридической помощи

просмотров: 97

Изменения коснулись перечня получателей и случаев предоставления этой меры поддержки.В связи с дополнениями федерального законодательства в список получателей добавлены лица в возрасте от 18 до 23 лет, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя.Кроме того, учитывая необходимость особой поддержки членов семей участников СВО, предлагается также дополнить установленный законодательством перечень правовой помощью членам семей участников СВО, пропавшим без вести. Помощь будет оказываться в розыскных мероприятиях, направленных на установление места нахождения участника специальной военной операции и предоставление информации родственникам, а так же для реализации их прав на получение денежного довольствия и социальных выплат.Еще одно изменение касается дополнения перечня вопросом, направленным на предоставление полномочий по лишению права «недостойных» членов семьи погибших участников СВО на получение различных видов выплат, предусмотренных законодательством.Законопроектом также предлагается дополнить существующую категорию «лица, освобожденные из мест лишения свободы» лицами, в отношении которых применяется пробация на период действия индивидуальной программы их ресоциализации и адаптации.Законопроект был поддержан депутатами.