Временное использование опереттой исторического здания ТЮЗа пройдет без ущерба для зрителей и творческих коллективом

Ремонт стартует после сезона 2025/26 и продлится три года. Временно театр займет историческую сцену ТЮЗа в Саратове. Это решение согласовано с коллективами, чтобы не прерывать репертуар и сохранить зрительскую аудиторию. Труппа оперетты мобильна, готова к гастролям, выступлениям на других площадках. Репертуар Исторической сцены сохранится и перейдет в Новый ТЮЗ. Особенно важно это в преддверии открытия обновлённой Малой сцены — идеального места для многих спектаклей с Вольской, 83.Министр культуры Наталия Щелканова рассказала о предстоящих событиях:- Для завершения ремонта театра оперетты в установленные сроки все необходимые ресурсы будут мобилизованы, разработана чёткая дорожная карта, задействованы материальные и кадровые возможности. Временное пользование репетиционной базой и сценой Исторического здания ТЮЗа пройдет безо всякого ущерба для репертуарного плана, без потерь для зрительской аудитории и творческого коллектива труппы ТЮЗа.. Причин сомневаться в этом нет.Цеховая солидарность — великая сила и значимый ресурс в этой ситуации. Артисты ТЮЗа и Саратовской оперетты, а также руководители коллективов нашли общие решения и выработали совместную позицию. Репертуар Исторической сцены сохранится и будет активно представлен в афише, практически полностью переместившись в Новый ТЮЗ. Особенно актуально это накануне открытия после реконструкции Малой сцены, где найдется оптимальное пространство для многих спектаклей с Вольской, 83.Детская театральная студия имени Олега Табакова сохраняет свою неизменную прописку в родных стенах Исторического здания по адресу Вольская, 83. Мы гарантируем, что все условия для творческого развития ребят и уникальная атмосфера студии останутся неизменными. Наш приоритет — сохранить и поддержать каждое творческое начинание без каких-либо негативных изменений.Работы по обновлению и реставрации учреждений культуры в регионе идут постоянно. Положительных результатов очень много— театр кукол «Теремок», Фединский музей, краеведческие музеи в Вольске, Петровске, Марксе, первый этап ремонта музея краеведения в Энгельсе и усадьбы Борисова-Мусатова.Это огромная удача для региона - выделение федеральных средств на культуру. Задача при всей сложности представляется возможной для решения , конечно, при понимании и поддержке жителей области. Ситуация под контролем. Для сомнений и опасений оснований нет!