Строительство поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе вышло на финальную стадию
В ближайшее время начнется монтаж тяжелого медицинского оборудования. К новой поликлинике будут прикреплены 20 тысяч жителей микрорайона, из которых 5 тысяч - дети. Для них предусмотрен отдельный вход, чтобы разделить потоки пациентов. Современное учреждение сможет принимать до 300 пациентов в день. Оно будет оснащено всем необходимым оборудованием, в том числе тяжелым: компьютерный томограф, флюорограф, маммограф, рентген.
Как подчеркнул губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, "перед министерством здравоохранения стоит задача - в максимально короткие сроки после завершения строительно-монтажных работ обеспечить запуск оборудования, получить всю разрешительную документацию и начать прием пациентов. Кроме того, людей необходимо заранее проинформировать о графике работы учреждения, всех имеющихся здесь возможностях для оказания медицинской помощи".
