Строительство поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе вышло на финальную стадию

Как подчеркнул губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, "перед министерством здравоохранения стоит задача - в максимально короткие сроки после завершения строительно-монтажных работ обеспечить запуск оборудования, получить всю разрешительную документацию и начать прием пациентов. Кроме того, людей необходимо заранее проинформировать о графике работы учреждения, всех имеющихся здесь возможностях для оказания медицинской помощи".