1 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
18:00 | 01 декабря
В Саратовской области обсудили создание нового образовательно-производственного кластера в рамках «Профессионалитета»
17:00 | 01 декабря
35 медалей завоевали саратовские спортсмены на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою
16:47 | 01 декабря
Навстречу приключениям: новый анимационный сериал «Герои Арктики»
16:30 | 01 декабря
Педагоги Саратовской области вошли в число финалистов Всероссийской премии «Новая философия воспитания»
16:07 | 01 декабря
Депутат о давлении на суд: девяностые прошли, а методы остались
15:30 | 01 декабря
Более 100 предприятий региона повышают производительность труда
14:52 | 01 декабря
Саратовские охотники получат деньги за добычу почти 300 лисиц
12:30 | 01 декабря
В Саратовской области изменился срок выдачи удостоверений многодетной семьи нового образца
11:36 | 01 декабря
Красная ленточка в форме перевёрнутой буквы «V» - символ сострадания и надежды на будущее без СПИД
11:21 | 01 декабря
За прошедший месяц оформлены права на 247 объектов недвижимости
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Новости / Главное в спорте / Спорт
В Саратове завершились масштабные соревнования, объединившие более 1000 спортсменов из 32 стран мира – чемпионат и первенство мира по универсальному бою. Уже второй год подряд наш регион становится центром проведения турнира, кроме того, в этом году был установлен рекорд по количеству участников.

По итогам пяти соревновательных дней в общекомандном зачете безоговорочное первое место у сборной команды России. Второе – у сборной команды Казахстана, замыкает тройку лидеров Абхазия.

В медальном зачете у сборной России 308 медалей, 35 из них - у спортсменов Саратовской области.

14 золотых 3 серебряных и 18 бронзовых медалей - это итоги упорного труда и ежедневных тренировок. Подробные результаты уже на нашем сайте


Фотография предоставлена министерством спорта области