35 медалей завоевали саратовские спортсмены на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою

просмотров: 98

В Саратове завершились масштабные соревнования, объединившие более 1000 спортсменов из 32 стран мира – чемпионат и первенство мира по универсальному бою. Уже второй год подряд наш регион становится центром проведения турнира, кроме того, в этом году был установлен рекорд по количеству участников.По итогам пяти соревновательных дней в общекомандном зачете безоговорочное первое место у сборной команды России. Второе – у сборной команды Казахстана, замыкает тройку лидеров Абхазия.В медальном зачете у сборной России 308 медалей, 35 из них - у спортсменов Саратовской области.14 золотых 3 серебряных и 18 бронзовых медалей - это итоги упорного труда и ежедневных тренировок. Подробные результаты уже на нашем сайте