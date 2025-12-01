Саратовские охотники получат деньги за добычу почти 300 лисиц

просмотров: 119

Напомним, размер вознаграждения составляет 1200 рублей за добычу одной особи (плата за услугу утилизации - 400 рублей). По данным на конец ноября, полностью лимит на сдачу лисицы и получение за это компенсации исчерпаны в Гагаринском, Балтайском, Вольском и Новоузенском районах. Всего за время действия программы охотники произвели отстрел порядка 300 животных, за которые предусмотрена выплата. Охота на этого пушного зверя велась практически во всех районах.Добыча лисицы в Саратовской области не лимитирована: охотники, имеющие разрешение на добычу пушных животных, в которое вписана лисица, могут производить ее отстрел без ограничения.Чтобы получить выплаты, необходимо сдать всех добытых животных в ветеринарный пункт, предварительно уточнив - не исчерпан ли в нем лимит на сдачу лисицы. Ветеринары не будут принимать добытых животных сверх лимита либо из другого района. В случае отказа необходимо обращаться не в комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, а в управление ветеринарии Саратовской области.В ветеринарном пункте выдадут акт об утилизации, после чего охотник подает заявление в комитет — лично либо по Почте России. На Госуслугах подать такое заявление невозможно.До окончания действия региональной программы в этом году остается всего 9 дней. Важно успеть не только добыть лисицу и получить акт от ветеринаров, но самое главное не позднее 9 декабря подать заявление в комитет. Можно подать одно заявление сразу по нескольким полученным актам об утилизации за соответствующий месяц. Право на получение выплаты возникнет после принятия комитетом решения (10 дней), и далее средства перечислят также в течение 10 рабочих дней. Необходимо учитывать сроки доставки письма почтой, рассмотрения заявления и банковских процедур.