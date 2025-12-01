1 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 01 декабря
В Саратовской области обсудили создание нового образовательно-производственного кластера в рамках «Профессионалитета»
17:00 | 01 декабря
35 медалей завоевали саратовские спортсмены на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою
16:47 | 01 декабря
Навстречу приключениям: новый анимационный сериал «Герои Арктики»
16:30 | 01 декабря
Педагоги Саратовской области вошли в число финалистов Всероссийской премии «Новая философия воспитания»
16:07 | 01 декабря
Депутат о давлении на суд: девяностые прошли, а методы остались
15:30 | 01 декабря
Более 100 предприятий региона повышают производительность труда
14:52 | 01 декабря
Саратовские охотники получат деньги за добычу почти 300 лисиц
12:30 | 01 декабря
В Саратовской области изменился срок выдачи удостоверений многодетной семьи нового образца
11:36 | 01 декабря
Красная ленточка в форме перевёрнутой буквы «V» - символ сострадания и надежды на будущее без СПИД
11:21 | 01 декабря
За прошедший месяц оформлены права на 247 объектов недвижимости
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Саратовские охотники получат деньги за добычу почти 300 лисиц

В Саратовской области завершается реализация программы по выплатам за добычу лисицы. 9 декабря — это последний день, когда охотники смогут сдать в Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства документы о добытой лисице.



Напомним, размер вознаграждения составляет 1200 рублей за добычу одной особи (плата за услугу утилизации - 400 рублей). По данным на конец ноября, полностью лимит на сдачу лисицы и получение за это компенсации исчерпаны в Гагаринском, Балтайском, Вольском и Новоузенском районах. Всего за время действия программы охотники произвели отстрел порядка 300 животных, за которые предусмотрена выплата. Охота на этого пушного зверя велась практически во всех районах.

Добыча лисицы в Саратовской области не лимитирована: охотники, имеющие разрешение на добычу пушных животных, в которое вписана лисица, могут производить ее отстрел без ограничения.

Чтобы получить выплаты, необходимо сдать всех добытых животных в ветеринарный пункт, предварительно уточнив - не исчерпан ли в нем лимит на сдачу лисицы. Ветеринары не будут принимать добытых животных сверх лимита либо из другого района. В случае отказа необходимо обращаться не в комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, а в управление ветеринарии Саратовской области.

В ветеринарном пункте выдадут акт об утилизации, после чего охотник подает заявление в комитет — лично либо по Почте России. На Госуслугах подать такое заявление невозможно.

До окончания действия региональной программы в этом году остается всего 9 дней. Важно успеть не только добыть лисицу и получить акт от ветеринаров, но самое главное не позднее 9 декабря подать заявление в комитет. Можно подать одно заявление сразу по нескольким полученным актам об утилизации за соответствующий месяц. Право на получение выплаты возникнет после принятия комитетом решения (10 дней), и далее средства перечислят также в течение 10 рабочих дней. Необходимо учитывать сроки доставки письма почтой, рассмотрения заявления и банковских процедур.