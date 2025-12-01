«Щедрый вторник» пройдет в Саратове 2 декабря
«Щедрый вторник» — международная и всероссийская благотворительная инициатива, день, когда каждый может поддержать социальные проекты, стать частью большого движения и вдохновить других своим примером.
2 декабря 2025 года центральное региональное событие «Щедрого вторника» пройдет в ТРЦ «Тау Галерея» (пр-т 50 лет Октября, 91Д) с 16:00 до 20:00 под эгидой Альянса некоммерческих инициатив и сообществ Саратовской области (АНИС).
На главной сцене будут представлены проекты некоммерческих организаций, которые каждый день помогают жителям и улучшают городскую среду. В течение вечера выступят артисты и юные таланты, а также будут представлены интерактивные зоны, которые позволят познакомиться с деятельностью НКО ближе, принять участие в мастер-классах, попробовать себя в волонтерстве и открыть новые формы личного участия в благотворительности. Отдельное место в программе занимает акция «Купон щедрости».
Принять участие в «Щедром вторнике» можно и дистанционно. Поддержка одной из региональных НКО через карту событий на сайте щедрыйвторник.рф
публикация своей доброй истории в социальных сетях с хештегом #ЩедрыйВторник, небольшая инициатива дома, в рабочем коллективе или учебной группе, участие в волонтерских активностях — каждый из этих шагов станет вкладом в общую волну добрых дел.