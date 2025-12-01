1 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
11:21 | 01 декабря
За прошедший месяц оформлены права на 247 объектов недвижимости
09:53 | 01 декабря
«Щедрый вторник» пройдет в Саратове 2 декабря
11:21 | 30 ноября
В Ртищевском районе прошло обучающее занятие в «Школе ухода»
14:20 | 29 ноября
Петровские казачата нашли новые артефакты в третьей экспедиции проекта «Казаки по следам истории»
09:45 | 29 ноября
Активное долголетие: кардиотренировки помогают поддержать здоровье лысогорских пенсионеров
09:43 | 29 ноября
Саратовцы просят ускорить строительство новой школы в п. Молодежный
19:29 | 28 ноября
Саратовская оперетта во время ремонта здания продолжит выступать и в Энгельсе, и в Саратове
19:25 | 28 ноября
В социозащитных учреждениях области празднуют День матери
19:22 | 28 ноября
Губернатор преподавателям саратовских вузов: «Вы задаете высокие стандарты в образовании и науке»
18:00 | 28 ноября
Спасатели предупредили владельцев лодок на Волге перед зимним сезоном: безопасность превыше всего
«Щедрый вторник» — международная и всероссийская благотворительная инициатива, день, когда каждый может поддержать социальные проекты, стать частью большого движения и вдохновить других своим примером.

2 декабря 2025 года центральное региональное событие «Щедрого вторника» пройдет в ТРЦ «Тау Галерея» (пр-т 50 лет Октября, 91Д) с 16:00 до 20:00 под эгидой Альянса некоммерческих инициатив и сообществ Саратовской области (АНИС).

На главной сцене будут представлены проекты некоммерческих организаций, которые каждый день помогают жителям и улучшают городскую среду. В течение вечера выступят артисты и юные таланты, а также будут представлены интерактивные зоны, которые позволят познакомиться с деятельностью НКО ближе, принять участие в мастер-классах, попробовать себя в волонтерстве и открыть новые формы личного участия в благотворительности. Отдельное место в программе занимает акция «Купон щедрости».

Принять участие в «Щедром вторнике» можно и дистанционно. Поддержка одной из региональных НКО через карту событий на сайте щедрыйвторник.рф
публикация своей доброй истории в социальных сетях с хештегом #ЩедрыйВторник, небольшая инициатива дома, в рабочем коллективе или учебной группе, участие в волонтерских активностях — каждый из этих шагов станет вкладом в общую волну добрых дел.